È una significativa valutazione psicologica prima delle elezioni nazionali del 2025: oggi, la Turingia e la Sassonia stanno scegliendo nuovi parlamenti statali. Secondo i sondaggi, l'AfD potrebbe ottenere voti record intorno al 30% in entrambi gli stati. Tuttavia, è improbabile che possano formare un governo a causa della mancanza di alleati. Si prevede una difficile negoziazione della coalizione, con la nuova alleanza guidata da Sahra Wagenknecht che cerca di partecipare. In Sassonia, il Presidente del Ministero Michael Kretschmer (CDU) ha buone possibilità per un altro mandato, mentre nella Turingia il Governatore uscente Bodo Ramelow (Sinistra) affronta imitazioni di Eddie Murphy. I partiti rossi, verdi e gialli, SPD, Verdi e FDP, affrontano un potenziale disastro.

I due stati orientali della Germania, insieme, ospitano circa 6,2 milioni di residenti, una frazione minuscola dei circa 84 milioni di individui in Germania. Inoltre, la scena politica in entrambi gli stati varia: mentre la CDU ha governato in Sassonia dal 1990, la Sinistra ha guidato l'amministrazione nella Turingia dal 2014 per la prima volta. Tuttavia, queste elezioni stanno suscitando un interesse insolito. Trentiquattro anni dopo l'unificazione, il malcontento di molti tedeschi orientali verso i partiti principali e la democrazia sta causando una significativa preoccupazione.

La Turingia sull'orlo di un cambiamento di governo

Una campagna intensa incentrata sull'istruzione, l'economia, la guerra in Ucraina e la migrazione. I partiti stabiliti, le associazioni, le chiese e le corporation si sono mobilitati contro l'aumento dell'AfD. Nonostante essere stata etichettata come un partito di destra estremista sicuro dai servizi di intelligence interni in entrambi gli stati, l'AfD è virtualmente un partito popolare con quasi un terzo dei voti. Nella Turingia, l'AfD, guidata dal suo presidente di stato Björn Höcke, è sulla buona strada per diventare il primo in un'elezione statale per la prima volta, secondo i sondaggi.

Un sondaggio Forsa pubblicato venerdì ha mostrato l'AfD al 30% nella Turingia. La CDU era al 22%, l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) al 17%. Il partito della Sinistra di Ramelow ha raggiunto il 14%, il suo ex partito di coalizione SPD il 7% e i Verdi il 4%. I tre partiti hanno formato l'ultima amministrazione di minoranza rossa-rossa-verde, ma questi numeri non indicano una maggioranza. Il candidato CDU Mario Voigt e il candidato BSW Katja Wolf entrambi mirano alla posizione di Presidente del Ministero, e potrebbero dover collaborare, possibilmente con l'SPD, per trovare una maggioranza senza l'AfD.

Nessuno vuole collaborare con l'AfD a livello di stato, anche se sono la forza più forte. C'è grande eccitazione per vedere se l'AfD raggiungerà un terzo dei seggi nella Turingia, concedendo loro una cosiddetta minoranza di blocco e la capacità di, ad esempio, ostacolare l'elezione dei giudici.

La coalizione della Sassonia potrebbe essere alla portata

Forsa ha anche presentato i numeri più recenti per la Sassonia venerdì: lì, la CDU era al 33% dei secondi voti, superando di poco l'AfD al 31%. La BSW era al 12%. L'SPD sarebbe rappresentato ancora una volta nel parlamento statale di Dresda con il 7%, come i Verdi con il 6%. L'FDP, come nella Turingia, era sotto la soglia del cinque per cento. La Sinistra era al 3% nel sondaggio Forsa ma potrebbe entrare nel parlamento statale con due mandati diretti.

Date le risultati delle elezioni, una continuazione della coalizione CDU, Verde e SPD sotto il Presidente del Ministero Kretschmer è possibile nella Sassonia. Una coalizione tra CDU e BSW è anche teoricamente fattibile. Il leader dell'AfD Tino Chrupalla ha dichiarato l'obiettivo del suo partito: "Vogliamo assumere la responsabilità del governo". I sondaggi non sono profezie, anche vicino alle elezioni. Forsa ha intervistato circa 1.000 persone dal 27 al 29 agosto. L'istituto ha dichiarato che l'errore di campionamento era di circa tre punti percentuali in entrambi i sensi.

Campagna fino alla fine

Tutti i partiti hanno fatto campagna per i voti fino alle elezioni. Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD), il Vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) e il leader dell'FDP Christian Lindner hanno tentato di mobilitare gli elettori per i tre partiti del semaforo. L'AfD ha tenuto un comizio a Erfurt sabato pomeriggio con il suo candidato principale Höcke e il co-leader del partito Alice Weidel. Fino a 3.000 persone hanno partecipato a una manifestazione contro l'AfD. A Dresda, diverse migliaia di persone hanno dimostrato sabato per la solidarietà, la diversità e la democrazia.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per l'eventuale influenza dell'AfD nella scena politica europea, dati le loro prevedibili buone prestazioni nella Turingia e nella Sassonia. I risultati di queste elezioni potrebbero influenzare significativamente la dinamica politica all'interno dei stati tedeschi e potenzialmente influenzare la posizione della Germania all'interno dell'Unione Europea.

