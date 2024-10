Potenziali ulteriori accuse di corruzione potrebbero essere imposte contro il sindaco di New York Eric Adams, secondo un procuratore federale.

Il procuratore Hagan Scotten ha dichiarato che Adams avrebbe tentato di influenzare un testimone nell'indagine. Scotten ha evidenziato che, dopo che gli agenti dell'FBI avevano parlato con un testimone, quest'ultimo aveva ricevuto un "messaggio chiaro dal difensore" di tacere con l'FBI.

Scotten lo ha definito "un chiaro caso di ostacolo al testimone in questo caso".

L'avvocato della difesa Alex Spiro ha espresso il suo punto di vista dopo l'udienza, affermando: "Queste sono solo le accuse senza senso che i pubblici ministeri lanciano quando non hanno un caso solido. Se avessero un caso solido, lo avrebbero presentato".

Scotten ha anche condiviso in tribunale che i pubblici ministeri non sono riusciti ad accedere al dispositivo mobile del sindaco che hanno ottenuto a novembre. Adams ha cambiato la password dopo aver saputo dell'indagine, poi ha affermato di aver dimenticato la nuova password, secondo l'accusa.

Il pubblico ministero federale ha rivelato nuovi dettagli sull'indagine, menzionando che è iniziata nell'estate del 2021, prima che Adams diventasse sindaco.

Scotten ha lasciato intendere che potrebbero essere incriminati altri imputati in un'indennizzo successivo o in un caso separato.

Adams si trova di fronte a cinque capi d'imputazione federali di estorsione, corruzione, frode telematica e sollecitare e accettare donazioni da nazionali stranieri. Ha affermato la sua innocenza alla sua prima udienza la scorsa settimana.

Il giudice Dale Ho ha suggerito che un processo rapido sarebbe nell'interesse del pubblico e del sindaco, ma è stato riluttante a fissare una data per il processo.

L'udienza successiva è prevista per il 1° novembre per discutere la mozione di Adams per respingere l'imputazione di corruzione e per esplorare se i pubblici ministeri hanno diffuso informazioni sull'indagine ai media.

Spiro ha dichiarato che speravano di concludere il processo entro marzo a causa del processo di certificazione per le prossime elezioni del sindaco, suggerendo che il sindaco in difficoltà potrebbe considerare la rielezione.

Scotten ha suggerito di utilizzare il processo per corruzione del senatore Bob Menendez come termine di riferimento per creare un calendario. Ha proposto di iniziare il processo a maggio, ma ha lasciato intendere che sono pronti non appena viene confermato.

Inoltre, Scotten ha menzionato che non avevano ancora ricevuto la risposta completa dal municipio in risposta ai subpoena emessi a luglio. Questi subpoena hanno richiesto informazioni sulla relazione del sindaco con altri governi stranieri, tra cui Israele, Cina, Qatar, Corea del Sud e Uzbekistan.

Spiro ha ammesso che non avevano ancora consegnato tutti i documenti e i registri in risposta al subpoena, ma ha insinuato che i pubblici ministeri stavano considerando tutte le interazioni con le comunità immigrate come "sospette".

Secondo l'imputazione, Adams ha visitato per la prima volta la Turchia nel 2015 e ha stabilito "relazioni corrotte". Un diplomatico turco di alto livello ha quindi presentato Adams al generale

