- Potenziali spettacoli futuri e possibile riunione con Bonehead?

14 concerti sono stati confermati, altri sono oggetto di voci: Oasis sta pianificando un tour di reunion globale per il prossimo anno. Al momento, solo i concerti nel Regno Unito e in Irlanda sono stati annunciati dai fratelli maggiori Noel (57) e Liam Gallagher (51). Secondo una fonte affidabile del "The Sun", verranno aggiunti altri concerti alla lineup. L'ex chitarrista degli Oasis, Bonehead (59), è anche pronto a unirsi agli eventi molto attesi.

È probabile che vengano aggiunti altri concerti

La fonte anonima ha dichiarato al tabloid: "Questi concerti si esauriranno in tre minuti. Verranno aggiunti altri concerti". Hanno aggiunto: "Bonehead è confermato. Entrambi i fratelli volevano che fosse coinvolto e ha giocato un ruolo significativo nel facilitare la reunion". La fonte ha rivelato che Bonehead è entusiasta del reunion.

Noel Gallagher sta anche invitando i membri del suo gruppo, Noel Gallagher's High Flying Birds, a partecipare.

La famiglia Oasis si riunisce

La fonte anonima ha esclamato: "La famiglia Oasis si riunisce". Una seconda fonte interna ha confermato che i fratelli hanno fatto una foto dopo che il contratto è stato firmato sette settimane fa. L'incontro si è svolto tre settimane fa. "Stavano scherzando e divertendosi. L'energia e la chimica erano palpabili. Essere in quello studio sembrava un viaggio indietro negli anni '90", ha condiviso entusiasticamente la seconda fonte.

Il sito web del gruppo è stato travolto dai fan

Noel e Liam Gallagher hanno annunciato i loro piani sulla piattaforma X (ex Twitter) il 27 agosto. I concerti confermati si terranno a luglio e agosto 2025. I biglietti per questi concerti saranno disponibili dal 31 agosto. La forte domanda di biglietti ha causato il crash del sito ufficiale del gruppo dopo l'annuncio.

Gli Oasis sono stati formati nel 1991 dai fratelli Gallagher, insieme al chitarrista Paul Benjamin Arthurs (alias Bonehead), al bassista Paul McGuigan (53) e al batterista Tony McCarroll (53). Le rivalità tra i fratelli hanno portato allo scioglimento del gruppo nel 2009. Tuttavia, dopo una pausa di 16 anni, il leggendario gruppo tornerà nel 2025.

Sono previsti concerti in diverse località

La fonte anonima del "The Sun" ha dichiarato: "Man mano che i concerti nel Regno Unito e in Irlanda si esauriscono rapidamente, sono previsti altri concerti in diverse località in tutto il mondo".

Il tour di reunion globale degli Oasis si sta espandendo

Dopo il successo dei primi concerti nel Regno Unito e in Irlanda, gli Oasis stanno espandendo il loro tour di reunion globale per includere concerti in vari paesi.

