- Potenziali interruzioni del servizio potrebbero influenzare fino a 19.222 entità durante le ore notturne.

A causa di manutenzione programmata a livello nazionale, potresti riscontrare interruzioni e interruzioni transitorie nella linea di servizio 19222 nella Renania-Palatinato tra la mezzanotte e le 6 del mattino del 4 settembre, mercoledì. Tuttavia, la linea di crisi 112 non sarà interessata da questa manutenzione, come confermato dal Ministero dell'Interno di Magonza. "In caso di crisi, è fondamentale chiamare la linea di crisi 112," hanno aggiunto.

Prima dell'introduzione del numero di emergenza paneuropeo 112, il numero di servizio 19222 era comunemente utilizzato come linea di crisi. "Attualmente, il numero di servizio 19222 continua ad essere utilizzato, ad esempio per programmare i trasporti ambulanze," ha chiarito il ministero.

