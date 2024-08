Potenziali innovazioni che Apple potrebbe svelare il 9 settembre

Apple organizza un evento il 9 settembre con lo slogan "It’s Glowtime". Si sa che la nuova serie iPhone 16 sarà al centro dell'attenzione, ma sembra ci sia qualcosa di più importante in gioco. Questo è suggerito dal motto dell'evento.

Il segreto è stato svelato: Apple ha inviato gli inviti per un evento il 9 settembre con lo slogan "It’s Glowtime". Nonostante si parli molto dei prossimi modelli iPhone, sembra che ci sia dell'altro in questo evento. Magari Tim Cook & Co. presenteranno una nuova gamma di dispositivi. Ma questa volta potrebbe essere il software a rubare la scena.

Un iPhone luminoso?

È questo che sembra suggerire lo slogan dell'evento. "Glow" e "Showtime" si adattano bene alle caratteristiche previste per i prossimi iPhone. Accendi Siri con l'Intelligenza Artificiale di Apple e lo schermo potrebbe illuminarsi ai bordi, abbinandosi ai colori dell'invito all'evento.

Apple dovrebbe presentare le nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale che faranno parte di iOS 18. Tuttavia, c'erano voci quattro settimane fa che i nuovi iPhone potrebbero non essere così intelligenti sin dall'inizio. Molte funzionalità di Intelligenza Artificiale potrebbero essere rilasciate in un aggiornamento successivo di iOS 18.1.

Progresso costante

Non è ancora chiaro quali funzionalità saranno disponibili a livello globale, al di fuori degli Stati Uniti e delle regioni di lingua inglese. Qui si applica il Digital Markets Act (DMA), quindi Apple ha annunciato in precedenza che le nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale sarebbero state rilasciate più tardi in queste regioni. Questa legge, tra le altre cose, richiede alle grandi compagnie tecnologiche di condividere la loro tecnologia con i concorrenti.

I quattro nuovi iPhone potrebbero analizzare e riassumere i testi in inglese, organizzare le email e i messaggi e generare emoji personalizzati (Memoji). Ma Cook & Co. potrebbero riservarci altre sorprese il 9 settembre.

Tasti con uno scopo

Se si parla di hardware, i nuovi iPhone sembrano destinati a subire alcuni cambiamenti importanti. Non solo i modelli Pro, ma anche quelli standard potrebbero ottenere un tasto di azione per comandi rapidi come la traduzione del testo.

Tutti e quattro i nuovi arrivati potrebbero avere un tasto per la fotocamera sulla destra, utile per fare più che scattare foto. Con i sensori tattili, potresti poter regolare il fuoco o lo zoom con il nuovo tasto.

I modelli standard, i 16 e 16 Plus di quest'anno, potrebbero essere potenziati per gestire l'Intelligenza di Apple. Potrebbero ottenere un chip A18, come i due top iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, e potrebbero registrare video 3D per la Apple Vision Pro.

Pro, più grandi e migliori

Mentre i modelli standard avranno probabilmente meno funzionalità, i modelli Pro potrebbero averne di esclusive per distinguersi. I processori dei Pro saranno probabilmente più potenti e i due top iPhone 16 Pro e 16 Pro Max potrebbero avere schermi più grandi, rispettivamente di 6,3 e 6,9 pollici, rispetto ai telefoni attuali.

Potrebbero esserci anche schermi migliori per i Pro. Bordi più sottili, schermi OLED più efficienti e persino micro lenti per una migliore luminosità potrebbero essere sulla lista delle funzionalità dei Pro.

Più che solo iPhone

L'Apple Watch potrebbe diventare più grande nella sua decima generazione. Si vocifera che ci siano in lavorazione le versioni da 45 e 49 millimetri. Tuttavia, non saranno più spessi della serie 9 attuale, disponibile in 41 e 45 millimetri. L'Apple Watch SE e Ultra potrebbero ricevere aggiornamenti minori.

Si prevede che gli AirPods faranno scalpore il 9 settembre. Potrebbero esserci due modelli in programma - un aggiornamento degli AirPods regolari e una variante Pro con cancellazione del rumore attiva (ANC). Potrebbe essere annunciata una seconda generazione di AirPods Max, ma non durante questo evento.

Altri dispositivi, tra cui un nuovo iPad Mini e nuovi computer Mac con chip M4, potrebbero ricevere aggiornamenti. Il Mac mini potrebbe ottenere un design più compatto, mentre il MacBook Pro e l'iMac dovrebbero avere più potenza.

