Potenziali estremisti domestici che nutrono risentimenti legati alle elezioni potrebbero ricorrere alla violenza durante le fasi finali delle elezioni, secondo un avvertimento rilasciato dall'FBI e dal DHS.

Gruppi estremisti pericolosi continuano a produrre, utilizzare e diffondere narrazioni relative al processo elettorale o alle decisioni giudiziarie che coinvolgono figure politiche, avvertendo che questi dissidi potrebbero indurre alcuni estremisti a ricorrere alla violenza, come dimostrato durante il periodo delle elezioni del 2020, come comunicato dall'FBI e dal DHS alle autorità statali e locali e ai dirigenti del settore privato (il cui contenuto è stato acquisito da CNN).

Stando all'analisi, questi individui pieni di risentimento, potenzialmente derivanti dall'ostilità verso gli cosiddetti avversari politici, rappresentano il rischio più significativo di commettere violenza estremista contro i bersagli legati alle elezioni durante la fase finale del ciclo elettorale del 2024 e addirittura fino all'inaugurazione di gennaio.

Il comunicato non indica alcuna minaccia esplicita o credibile di violenza contro le elezioni stesse, ma fa riferimento ai due tentativi di assassinio dell'ex Presidente Donald Trump come esempi della disponibilità degli estremisti a disturbare eventi pubblici e privati prima delle elezioni.

Il bollettino suggerisce che alcuni estremisti violenti nazionali potrebbero considerare luoghi facilmente accessibili come i comizi politici, gli eventi della campagna, i punti di deposito delle schede e i siti di registrazione dei votanti come bersagli allettanti.

In una dichiarazione a CNN, l'FBI ha affermato che "il voto è già in corso in alcune parti del nostro paese e l'FBI sta collaborando strettamente con i nostri omologhi delle forze dell'ordine per monitorare eventuali pericoli diretti ai dipendenti delle elezioni, agli ufficiali pubblici, ai candidati e ad altre persone".

L'FBI ha aggiunto che "l'FBI è consapevole che alcuni individui potrebbero essere motivati dalla volontà di commettere atti di violenza o di impegnarsi in attività illecite. Siamo profondamente coinvolti con i nostri partner per proteggere le nostre comunità. L'FBI rimane vigile e, come sempre, incoraggia i membri del pubblico a segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell'ordine".

Da quando si sono tenute le elezioni presidenziali del 2020, i funzionari elettorali di entrambi i principali partiti politici hanno subito un'ondata di minacce e intimidazioni violente, spesso alimentate da false convinzioni di brogli elettorali. Molti funzionari elettorali hanno rinunciato ai loro incarichi a causa dello stress emotivo e psicologico imposto loro e alle loro famiglie dalle minacce.

Despite losing the election to President Joe Biden, Trump and his allies have expanded on false election allegations for years. A federal jury ordered Rudy Giuliani, Trump's former lawyer and former NYC mayor, to pay around $150 million to two Georgia election officials as reparations for the damage caused by defamatory statements Giuliani made about them following the 2020 election.

Durante il periodo delle elezioni del 2024, il bollettino ha rilevato che sono state fatte false minacce di bombe ai edifici delle capitali statali. Gli ufficiali pubblici sono stati inoltre "doxxati", ovvero la loro informazione privata è stata resa pubblica online, e "swattati", ovvero è stata segnalata

