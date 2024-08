- Potenziali deliberazioni sulla coronazione escludendo il fratello Harry

William, di 42 anni, è il prossimo in linea per il trono britannico, con suo padre, il re Carlo III, di 75 anni, che attualmente ricopre la posizione. Se dovesse succedere qualcosa al re Carlo, William prenderebbe il suo posto. Tuttavia, secondo i pettegolezzi dei media britannici, William non vuole che suo fratello, il principe Harry, di 39 anni, sia presente alla sua incoronazione a causa dei loro rapporti tesi.

Anni di Silenzio

Il legame tra Harry e la sua famiglia è stato problematico per un po' di tempo. I resoconti suggeriscono che i fratelli hanno un rapporto conflittuale. Durante la visita di Harry a Londra lo scorso febbraio per vedere suo padre, che stava lottando contro il cancro, si dice che non si siano neanche incontrati.

Da quando la regina Elisabetta II è morta a settembre 2022, si dice che i due non si siano scambiati una parola. Nonostante la tensione, il silenzio è durato quasi due anni. Una fonte vicina a William ha detto al "Sunday Times" che la loro amicizia "si è allontanata", cosa piuttosto triste. Inoltre, gli amici di William hanno fatto capire che non vuole che Harry sia presente alla sua potenziale incoronazione.

Attualmente, sembra che Harry abbia poco o nessun impatto sulla vita di William. Un amico ha detto che quest'anno è stato soprattutto incentrato sulla moglie di William, sui suoi figli e su suo padre. L'argomento Harry viene a malapena menzionato nelle loro conversazioni.

È comprensibile che William possa essere preoccupato per suo padre e sua moglie, considerato che Carlo e Kate, di 42 anni, stanno affrontando i loro problemi di salute. Harry e Meghan, di 43 anni, che vivono negli Stati Uniti, hanno apparentemente scoperto i problemi di salute della loro famiglia circa nello stesso momento in cui lo ha fatto il pubblico, come riferito lo scorso marzo.

