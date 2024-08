- Potenziale vendita di Breuninger: qual è il vero livello di interesse?

La catena di grandi magazzini Breuninger sarebbe in vendita, potenziali acquirenti in circolo

Stando a un report di "Wirtschaftswoche", la catena di grandi magazzini Breuninger sta valutando la vendita della propria attività. La notizia ha lasciato molti addetti ai lavori sorpresi, poiché l'azienda, fondata a Stoccarda nel 1881, ha tradizionalmente servito una clientela facoltosa e ha fatto da modello per altri grandi magazzini. Il concetto di "boutique all'interno di una boutique" nella sua sede principale e nelle dodici altre filiali, insieme al suo commercio online di successo, hanno contribuito al suo successo.

Fonti vicine alle trattative suggeriscono che l'intero gruppo Breuninger potrebbe essere venduto per un valore d'impresa di 2,5 miliardi di euro. Dopo la detrazione del debito, il prezzo d'acquisto potrebbe ammontare a circa 2 miliardi di euro, con circa 1,8 miliardi di euro attribuibili alla proprietà immobiliare. Si attendono le prime offerte entro la fine di ottobre. Secondo una lista della banca d'investimento Macquarie, 31 aziende, tra cui finanziatori e aziende del settore della moda, hanno espresso interesse per Breuninger.

Breuninger non ha confermato né smentito la vendita prevista, dichiarando: "Non possiamo fornire informazioni sulle domande che ci sono state poste, poiché Breuninger generalmente non commenta le voci di mercato".

Nel 2023, l'azienda ha registrato vendite per circa 1,5 miliardi di euro, in aumento del sette percento rispetto al 2019. Breuninger afferma che la metà delle sue vendite proviene dal commercio online. Pertanto, sembra improbabile che le difficoltà commerciali siano alla base dei piani di vendita.

Il gruppo Central in trattative per l'acquisto di Breuninger

La possibile vendita di Breuninger e l'entità dell'interesse dei potenziali acquirenti sono ancora poco chiare. Secondo "Wiwo", i candidati alla takeover più rinomati hanno già fatto delle avances: El Corte Ingles dalla Spagna, Galeries Lafayette dalla Francia e Richard Baker e il gruppo Central dalla Thailandia, che ha recentemente acquisito il gruppo KaDeWe. Secondo l'esperto di moda Jürgen Müller sul portale profashionals.de, il gruppo Central offrirebbe significativi benefici sinergici: i negozi KaDeWe e Breuninger diventerebbero il leader del mercato di lusso, le competenze online beneficerebbero entrambi e il gruppo Central avrebbe una posizione di trattativa forte nell'acquisto con il suo altro portafoglio - Selfridges, Globus, De Bijenkorf e La Rinascente - nei confronti dei marchi di lusso, che preferiscono increasingly i propri negozi e shop online al classico commercio all'ingrosso.

Oggi, il gruppo Central ha 42 negozi in otto paesi, rendendolo il più grande retailer di lusso in Europa per la famiglia Chirathivat. La famiglia possiede anche hotel in Giappone e Austria. Tuttavia, la Thailandia rimane la principale sede del gruppo. Qui, è il leader del mercato dei centri commerciali, continua a operare grandi magazzini classici, hotel e ristoranti e costruisce anche complessi residenziali, affermando di essere il principale sviluppatore e operatore di edifici per uffici.

Conosciuto in Europa, il gruppo Central ha attirato l'attenzione principalmente per la sua collaborazione con il gruppo Signa fallito di René Benko. Dopo la serie di fallimenti del Signa, il gruppo Central ha recentemente acquisito le quote di René Benko nel gruppo KaDeWe. Da quest'estate, la famosa proprietà KaDeWe a Berlino appartiene anche al gruppo Central. Su richiesta di Capital, il gruppo Central ha rifiutato di commentare: "Non commenteremo le speculazioni", ha dichiarato l'azienda.

Una suddivisione di Breuninger e una vendita separata delle sue proprietà e attività commerciali è anche possibile. Tuttavia, tali strategie si sono dimostrate un peso significativo, come visto nella saga di Karstadt-Kaufhof.

Le proprietà potrebbero essere vendute separatamente, ma a chi?

Stando a "Wirtschaftswoche", l'attività commerciale e le proprietà saranno definite vendute separatamente. Resta ancora da chiarire se Breuninger possiede tutti i suoi negozi. Il report menziona le tre società di fondi con sede a Francoforte, Deka, DWS e Union Investment, tutte fornitori di fondi immobiliari aperti, sowie die US-Bank Morgan Stanley und den Private-Equity-Fonds Apollo als potenzielle Käufer.

Nessuna delle compagnie menzionate - DWS, Deka, Union Investment o Morgan Stanley - ha risposto alla richiesta di commento di Capital, e Apollo ha inizialmente ignorato la richiesta. Tuttavia, è stato detto off the record che alcuni "soliti sospetti" erano stati nominati per avviare il processo di vendita. Uno dei potenziali acquirenti menzionati nel report ha dichiarato di non essere interessato alle proprietà di Breuninger. Un altro ha espresso sorpresa, dicendo: "È la prima volta che ne sento parlare", quando interpellato da Capital.

Il 14° negozio Breuninger nel quartiere Westfield Quartier a Hamburg's Hafencity aprirà il 17 ottobre. Entro allora potrebbero esserci ulteriori informazioni, che sarebbero importanti per molti dipendenti. Anche se il sindacato Verdi non vede minacce immediate per i 6.500 posti di lavoro, alcuni dipendenti sono ancora preoccupati. "Non sono troppo preoccupato per la sicurezza del lavoro. Breuninger è in una posizione molto migliore rispetto ad altri rivenditori di tessuti", ha dichiarato Wolfgang Krüger, che dirige il dipartimento del commercio presso Verdi nel Baden-Württemberg. Tuttavia, alcuni dipendenti sono effettivamente ansiosi.

