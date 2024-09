Potenziale trasferimento di Neymar allo Schalke?

Si sta diffondendo una voce secondo cui il calciatore brasiliano Neymar potrebbe unirsi a FC Schalke 04 per dieci partite? Sembra improbabile, poiché un tweet pubblicato brevemente sulla piattaforma X è stato successivamente rimosso dal club di seconda divisione, che ha dichiarato di essere stato hackerato per la seconda volta in poco tempo.

FC Schalke 04 sembra essere caduto vittima di un incidente di hacking per la seconda volta nella stessa settimana. Il club di seconda divisione ha annunciato un trasferimento inaspettato: l'acquisizione del giocatore di livello mondiale Neymar. Un post su X di Schalke recitava: "Neymar Jr X FC Schalke 04".

Inoltre, è apparso un post da un'altra fonte che sembrava essere un profilo falso di Neymar. Diceva: "Gioccherò ora dieci partite consecutive per Schalke". Inoltre, veniva promossa un'annuncio per una criptovaluta. Anche se il post del canale Neymar falso rimane visibile su X, quello di Schalke è stato cancellato poco dopo. Pertanto, Neymar, che attualmente gioca per l'Al Hilal in Arabia Saudita, non si unirà alla zona del Ruhr.

"Si è verificata una seconda anomalia. È stata rimossa immediatamente", ha dichiarato un portavoce di Schalke all'agenzia di stampa tedesca, confermando che l'account Twitter del club era stato hackerato per la seconda volta in breve tempo. Stranamente, Schalke aveva già subito un attacco informatico pochi giorni prima. "Scusate, gente, siamo di nuovo sotto attacco. Il nostro account dovrebbe funzionare di nuovo correttamente ora", ha twittato Schalke su X con l'hashtag #Hacker.

S04 rimane all'oscuro delle origini degli attacchi

In precedenza, l'account X di Schalke aveva condiviso una promozione di criptovaluta. Il post diceva: "Abbiamo notizie entusiasmanti per la comunità crypto! Fateci sapere cosa ne pensate! Sintonizzatevi sul nostro prossimo tweet!". Successivamente, il club ha annunciato una nuova partnership in questo settore. I post sono stati rimossi poco dopo.

Schalke è ancora ignaro delle persone responsabili di questi falsi resoconti di notizie e del motivo degli attacchi mirati. "L'analisi è in corso dal martedì, siamo in contatto con la piattaforma e con tutte le interfacce interne ed esterne rilevanti", ha dichiarato il portavoce prima della partita contro il Karlsruhe SC (18:30/Sky e in diretta su ntv.de). "Possiamo solo ipotizzare perché il nostro account sia il bersaglio". Il club ha misure di sicurezza robuste.

Il nuovo grande sponsor di Schalke, Sun AG, è anche coinvolto nel business delle criptovalute. L'acquisto del prodotto Minimeal, un sostituto dei pasti offerto dall'azienda svizzera, consente agli utenti di guadagnare punti Sun. Questi punti possono quindi essere scambiati con una criptovaluta. Secondo il produttore, il potenziale di rendimento elevato è elevato.

Questo modello di business ha suscitato controversie. "Avidità e ignoranza vengono manipolate. Si tratta solo di criptovaluta, che promette ricchezza rapida per attirare le persone", ha dichiarato l'esperto di criptovalute Martin Calladine durante "Sportschau" a luglio. "A mio parere, il cibo è solo un mezzo per estrarre denaro dalle tasche delle persone. Investire nella valuta attraverso questo percorso, a mio avviso, porterà alla perdita dell'intero investimento".

Schalke si è difeso dalle critiche. "Secondo il contratto di sponsorizzazione principale attuale, Sun AG è obbligata a promuovere il prodotto Minimeal. Questa è la parte principale della partnership. Non sono necessari punti o monete per acquistare il prodotto".

Despite the deleted tweet, spirited discussions about Neymar potentially joining FC Schalke 04 persist among football fans. Regardless of the hacking incident, FC Schalke 04 continues to explore new sponsorship opportunities, particularly in the cryptocurrency sector.

