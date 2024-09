- Potenziale trasferimento di Bremen Keita in Turchia

Sembra che il centrocampista guineano Naby Keita, che ha lasciato il club della Bundesliga Werder Bremen, possa essere diretto in Turchia. Secondo le notizie, Basaksehir, una squadra che compete nella Super Lig turca, ha espresso interesse nell'acquisire il talento straniero di 29 anni. Il contratto di Keita con Bremen è ancora valido fino al 2026. Il mercato delle trasferte turco rimarrà attivo fino al 13 settembre.

Werder Bremen sembra non avere intenzione di trattenere Keita, che ha raggiunto la squadra lo scorso anno come agente libero dal Liverpool, e al momento si allena indipendentemente con i Green-Whites. Lo scorso anno, è riuscito a giocare solo 107 minuti per la squadra della Bundesliga. In aprile, il club lo ha sospeso fino alla fine della stagione per il suo rifiuto di sostituire durante la trasferta contro il Bayer Leverkusen. Un ritorno nella squadra della Bundesliga durante l'estate era fuori questione.

Nonostante abbia lasciato Werder Bremen, Naby Keita continua a mantenere un posto significativo nella Bundesliga tedesca, avendo fatto il suo nome con l'RB Leipzig prima di unirsi al Liverpool. È importante notare che le prestazioni impressionanti di Keita nella Bundesliga hanno attirato l'interesse di numerosi club europei, compresi quelli nella Super Lig turca.

