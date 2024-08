- Potenziale pericolo per la base aerea della NATO situata in Renania settentrionale-Vestfalia

Recenti voci di un potenziale pericolo che minaccia la base aerea NATO situata a Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, hanno suscitato una maggiore cautela, ma la natura esatta del pericolo rimane avvolta nel mistero. Entrambi gli ufficiali NATO e tedeschi sono rimasti silenziosi sulla questione. Giovedì, NATO ha elevato il livello di sicurezza della base al secondo livello più alto. Questa mossa è stata intrapresa dopo informazioni di intelligence che facevano riferimento a una potenziale minaccia, come rivelato da Christian Brett, portavoce della base aerea.

Come misura preventiva, tutto il personale non essenziale è stato istruito a lasciare la base. In modo notevole, non sono stati segnalati incidenti durante la notte precedente al venerdì, consentendo alla base di tornare alla normalità. Brett si aspetta che i protocolli di sicurezza di base verranno reintrodotti e il livello di sicurezza verrà abbassato da C a B più tardi durante il giorno.

Tuttavia, le attività di volo sono proseguite come previsto durante l'incidente. Il sistema di avviso precoce e controllo aereo NATO, AWACS, è ospitato a Geilenkirchen.

Livello di Sicurezza Charlie

Il livello di sicurezza "Charlie" di NATO indica che si è verificato un incidente o c'è una sostanziale probabilità di attività terroristica contro l'alleanza. L'aumento del livello di sicurezza a Geilenkirchen giovedì sera è stata una misura preventiva, come confermato da Brett. Egli ha evitato di rivelare i dettagli della minaccia, respingendo le speculazioni su intrusioni di droni come assurde.

La polizia di Colonia ha confermato questo, sebbene non abbia potuto rivelare ulteriori dettagli a causa delle indagini in corso. Sono stati in contatto con le autorità nazionali di sicurezza e giustizia pertinenti, nonché con gli ufficiali NATO alla base.

Un giornalista presente sulla scena ha riferito la presenza di veicoli della polizia sia all'interno della base che nelle vicinanze. Schermi digitali e cartelli all'ingresso indicavano un livello di sicurezza C. I veicoli in entrata nella base hanno subito ispezioni di routine, che è la prassi standard. Rumori di fondo dalle attività degli aerei erano anche udibili.

Base AWACS

Geilenkirchen ospita 14 aerei AWACS - Boeing 707 convertiti per monitorare e identificare potenziali minacce nell'aria, fornendo avviso precoce all'alleanza. Questo squadrone multinazionale esegue la sorveglianza aerea e marina di routine, agendo come centro di comando aereo durante le operazioni militari. Ha contribuito a numerose missioni, come quelle nei Balcani e in Afghanistan. Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, NATO ha brevemente dispiegato aerei in Romania. AWACS sta per sistema di avviso precoce e controllo aereo. Questi aerei hanno un raggio di 9.250 chilometri e possono rilevare e identificare altri aerei fino a 400 chilometri di distanza. Sono armati con un'antenna radar di grandi dimensioni che assomiglia a un fungo sulla loro schiena.

Attualmente, circa 1.600 persone lavorano alla base aerea NATO, molte delle quali sono attualmente in vacanza. Circa la metà del personale è attualmente al lavoro in remoto.

Una settimana fa, si è sospettato sabotaggio in diverse installazioni delle Forze Armate Tedesche. Dopo indagini, è stata data la pulizia. In base all'aeroporto di Colonia-Wahn, un incidente di sicurezza era sotto esame a causa di preoccupazioni che l'acqua potabile potesse essere stata contaminata.

Attività sospette sono state anche rilevate a Geilenkirchen. Sulla base delle informazioni ottenute dalle fonti di sicurezza, un individuo vicino all'aeroporto è stato interrogato per ore, ma le accuse contro di lui si sono rivelate infondate.

L'aumento del livello di sicurezza della base a Charlie ha significato una potenziale minaccia o incidente, richiedendo misure di sicurezza più elevate. Dopo l'aumento al secondo livello più alto, Brett ha indicato che il livello di sicurezza potrebbe essere abbassato nuovamente a B più tardi durante il giorno.

