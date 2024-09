- Potenziale pericolo alla scuola di Brema

Una operazione delle forze dell'ordine è in corso in una scuola situata nella parte orientale di Brema. Le autorità hanno ricevuto un avviso di pericolo riguardante questa istituzione situata nel distretto di Osterholz. Il personale delle forze dell'ordine è presente come precauzione di sicurezza. Attualmente, non c'è alcun pericolo imminente, hanno dichiarato. La gravità della minaccia sta ancora essere esaminata. La scuola interessata non è stata ancora resa nota.

L'operazione delle forze dell'ordine si sta svolgendo all'interno dei confini di Brema, specificamente nella sua parte orientale. Il distretto di Osterholz, che ospita la scuola sotto indagine, si trova all'interno di questa vivace città di Brema.

