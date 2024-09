- Potenziale multa fino a 10.000 euro: non lasciare mai questo nel veicolo

Ecco la lista degli elementi essenziali per l'auto in Germania: Se state guidando in Germania, ci sono alcuni elementi essenziali che dovete avere a bordo. Gli equipaggiamenti obbligatori includono una patente di guida valida, i documenti del veicolo (non la lettera stessa), i documenti per qualsiasi modifica al veicolo, un triangolo di sicurezza, un giubbotto fluorescente, e un kit di primo soccorso completo e aggiornato. Non trascurate questi elementi essenziali, altrimenti potreste incorrere in multe fastidiose durante un controllo della polizia.

Ma fate attenzione quando trasportate determinati oggetti nel vostro veicolo, poiché non rispettare queste regole può costare caro. L'ADAC fornisce alcune informazioni chiare in un video. Il motivo? Non si tratta solo degli oggetti che dovete avere o non avere, ma anche di come e dove li conservate.

Un coltello nascosto in modo sicuro nel vano guanti potrebbe costarvi del denaro

In effetti, portare determinati tipi di coltelli in un posto facilmente accessibile, come il vano guanti, viola la Legge sulle armi, come ha sottolineato un avvocato dell'ADAC. Il termine "facilmente accessibile" si riferisce ai coltelli nascosti in posti che possono essere rapidamente afferrati o estratti.

Secondo l'ADAC, i coltelli a una mano e quelli con una lama più lunga di 12 centimetri rientrano in questa proibizione. Le pistole a Softair sono anch'esse incluse in questa categoria. Non preoccupatevi, i coltelli tascabili normali sono generalmente sicuri da portare, poiché la lunghezza della lama è solitamente di circa 7 centimetri.

Fate attenzione, però, quando portate coltelli pieghevoli, poiché alcuni modelli possono facilmente incontrare i criteri per "coltelli a una mano". Si tratta dei tipi con un fermaglio incorporato per aprire la lama o anche dei modelli con buchi lungo la lama o un flipper, indipendentemente dalla lunghezza della lama. Alcuni produttori consentono persino il rimozione del fermaglio. Tuttavia, la legalità del portare un coltello del genere dopo aver rimosso il fermaglio non è chiaramente definita e, nel peggiore dei casi, potrebbe ancora comportare multe.

Pertanto, portate questi tipi di coltelli solo se avete un motivo solido chiamato "interesse legittimo". Secondo la legge, un tale motivo si verifica quando il trasporto dell'oggetto è connesso alla vostra professione, alla conservazione della cultura, allo sport o a qualsiasi altra causa generalmente riconosciuta. Se lo state trasportando ma non avete un tale "interesse legittimo", assicuratelo in un contenitore chiuso a chiave. Tuttavia, definire cosa conti esattamente come contenitore chiuso a chiave può essere aperto all'interpretazione in determinate situazioni.

Quali altri oggetti dovreste evitare?

Tenete fuori dal vostro veicolo altre sostanze minacciose, come esplosivi, molti fuochi d'artificio, grandi contenitori di carburante fuori dal serbatoio, alcune sostanze chimiche, armi da fuoco, animali non sicuri e qualsiasi cosa che ostruisca la vostra visuale o sicurezza, come grandi tavole di legno che coprono la vostra auto.

Informazione importante: L'ADAC ci informa anche che gli agenti di polizia non sono autorizzati a perquisire la vostra auto, aprire le porte o raggiungere all'interno durante un normale controllo del traffico a meno che non ci sia un pericolo imminente o un mandato di perquisizione. Pensateci, potete rifiutare il controllo, ma questo rifiuto potrebbe comportare ulteriori interventi della polizia.

In Germania, portare determinati tipi di coltelli, come quelli a una mano o quelli con una lama più lunga di 12 centimetri, in posti facilmente accessibili come il vano guanti, può comportare multe per violazione della Legge sulle armi. I coltelli tascabili normali con una lunghezza di lama di circa 7 centimetri sono generalmente sicuri da portare.

Ricordate che se viaggiate con oggetti potenzialmente problematici come esplosivi, animali non sicuri o grandi tavole di legno che coprono la vostra auto, è meglio evitare la Germania o assicurarvi che siano conservati in modo sicuro e conformi alle norme locali per evitare qualsiasi problema legale durante i controlli del traffico.

