- Potenziale multa fino a 10.000 euro: evita sempre di lasciare questo nel tuo veicolo

Necessità cruciali per il veicolo decifrate: In Germania, gli automobilisti devono tenere una patente di guida valida, il certificato di immatricolazione del veicolo (evitare la versione cartacea!), i documenti per le modifiche del veicolo, un triangolo di segnalazione, un giubbotto alta visibilità e un kit di primo soccorso aggiornato e non scaduto. Il mancato rispetto durante un controllo della polizia potrebbe comportare multe lievi e fastidiose.

Tuttavia, le cose diventano più costose se si trasportano oggetti proibiti all'interno del proprio veicolo. L'ADAC ce lo ricorda in un video conciso. Il video è breve principalmente perché non c'è molto da discutere.

Un coltello nascosto nel vano guanti potrebbe costarti caro

Nel momento in cui si trasportano in modo non sicuro certi coltelli nel veicolo - "non sicuro" significa facilmente accessibile - si sta violando la Legge sulle Armi, secondo un esperto legale dell'ADAC. Un coltello sarebbe considerato facilmente accessibile, ad esempio, se fosse tenuto nel vano guanti.

Secondo l'ADAC, i coltelli a una mano e le lame più lunghe di 12 centimetri, insieme alle pistole asoftair, sono classificati come armi proibite. I coltelli tascabili normali generalmente non sono un problema poiché le loro lame misurano circa sette centimetri.

Si è particolarmente a rischio di cadere nella "trappola del coltello a una mano". Si tratta di coltelli con un aiuto a spillo nella parte centrale della lama e una lama bloccabile. Altri hanno buchi nella lama o un flipper. La lunghezza della lama non è significativa con questi coltelli. Alcuni produttori consentono il rimozione dell'aiuto alla lama. Tuttavia, non è chiaro se il rimozione degli aiuti sia sufficiente per trasportare legalmente il coltello e non cambia la pena peggiore.

Pertanto, si consiglia di trasportare un tale coltello solo se si ha un "interesse legittimo". Secondo la legge, questo si verifica "soprattutto quando il trasporto dell'oggetto è legato all'occupazione, alla conservazione delle usanze, allo sport o a uno scopo accettato". Se si deve trasportarlo ma non si ha un tale "interesse legittimo", il coltello deve essere tenuto in un contenitore bloccabile. Cosa sia esattamente questo può essere soggetto a interpretazione.

Cosa altro evitare di trasportare nel proprio veicolo

Altri oggetti da evitare di trasportare all'interno del proprio veicolo sono sostanze pericolose come gli esplosivi e un gran numero di fuochi d'artificio, grandi quantità di carburante oltre il serbatoio, determinate sostanze chimiche, armi da fuoco, animali non assicurati e, in generale, oggetti che riducono la visibilità o la sicurezza, come grandi tavole di legno sparse nel veicolo.

Ricorda che l'ADAC afferma che "la polizia non è autorizzata a perquisire l'auto o aprire le porte o raggiungere all'interno del veicolo durante il controllo del traffico" a meno che non ci sia un pericolo immediato o un mandato di perquisizione. Pertanto, è possibile rifiutare l'ispezione. Tuttavia, un tale rifiuto potrebbe comportare ulteriori misure da parte della polizia.

In Germania, se si sta pianificando un viaggio, è importante lasciare a casa oggetti proibiti come i coltelli a una mano con lame più lunghe di 12 centimetri e le pistole asoftair, in quanto sono classificati come armi proibite. Si tratta di informazioni cruciali fornite dall'ADAC.

