- Potenziale minaccia di sabotaggio da parte della Russia diretta alla base aerea della NATO

Base NATO di Geilenkirchen in allarme massimo per timori di sabotaggi russi

Un allarme di sicurezza elevato è stato attivato alla base aerea della NATO di Geilenkirchen, vicino ad Aquisgrana, a causa di segnalazioni di potenziali minacce da azioni di sabotaggio russe. Le agenzie di intelligence di un paese estero avrebbero riferito di preparativi in corso per un possibile attacco di sabotaggio russo alla base NATO utilizzando un drone.

Lo scorso fine settimana, la base aerea nella Renania Settentrionale-Vestfalia ha operato al secondo livello di sicurezza più alto per circa 24 ore a causa di una minaccia percepita. Dopo l'incidente, sono tornati al livello di sicurezza iniziale, noto come "Livello Bravo+", intorno alle 15 di venerdì. Il livello di sicurezza elevato è stato un movimento precauzionale per minimizzare i rischi per il personale, come spiegato da un portavoce.

Le prime segnalazioni hanno portato la base a congedare anticipatamente i dipendenti non essenziali, mantenendo le operazioni di volo standard. Il "Livello Charlie", secondo la terminologia NATO, indica l'accaduto di un incidente o segni di attività terroristica imminente contro l'alleanza.

La base aerea NATO di Geilenkirchen ospita aerei specializzati principalmente per il monitoraggio dello spazio aereo dell'alleanza orientale. Questi aerei, a forma di fungo, possono distinguere e identificare altri velivoli a una distanza di oltre 400 km. Secondo un portavoce, circa 1.600 persone sono impiegate alla base aerea NATO.

Minacce terroristiche in Germania ed Europa emerse a luglio

Sono emerse segnalazioni di vigilanza aumentata a causa di minacce terroristiche alle basi militari USA in Germania e in diversi paesi europei a luglio. Come riportato da CNN, citando due fonti anonime, le autorità USA hanno posto il secondo livello di sicurezza più alto, "Charlie", in queste basi. Tuttavia, le informazioni sulla natura della situazione minacciosa sono rimaste sconosciute.

Si sono sollevati sospetti di avvistamenti di droni intorno alla sede della NATO a Bruxelles e alla base aerea la scorsa settimana. Tuttavia, un portavoce ha respinto queste affermazioni come "ridicole", sostenendo che non si è verificata alcuna intrusione aerea durante il periodo.

Possibili incidenti di sabotaggio

I timori di sabotaggio hanno aleggiato su diverse installazioni militari tedesche, portando a ulteriori indagini. Una violazione della sicurezza alle acque potabili della base aerea di Colonia-Wahn ha suscitato sospetti di possibile contaminazione dell'acqua potabile. La polizia e le organizzazioni di sicurezza dello stato stanno indagando su questo incidente.

Sono emerse anche segnalazioni di attività sospette a Geilenkirchen. Secondo fonti di sicurezza interne, una persona vicina all'aeroporto è stata trattenuta per interrogatorio. Tuttavia, i sospetti contro l'individuo sono stati ultimately accantonati.

Data l'attuale situazione di sicurezza elevata alla base aerea NATO di Geilenkirchen, situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è fondamentale che le autorità locali rimangano vigili. Infatti, lo scorso fine settimana la base ha operato al secondo livello di sicurezza più alto a causa di potenziali minacce, dimostrando l'importanza di proteggere questo luogo strategico.

