Potenziale manipolazione degli account dei social media di Hezbollah scoperta

La detonazione sincrona di numerosi cercapersone ha inflitto danni significativi alla milizia pro-iraniana Hezbollah situata in Libano. Gli esperti presumono che questo evento insolito sia stato un attacco orchestrato dai servizi di intelligence israeliani contro la milizia sciita e i suoi alleati a Tehran. Secondo il governo libanese, circa nove persone hanno perso la vita e quasi 2.800 altre hanno riportato ferite, tra cui l'ambasciatore iraniano a Beirut. Purtroppo, una bambina è morta a causa di questo incidente catastrofico.

Hezbollah preferisce i cercapersone a causa delle loro misure di sicurezza migliorate. Utilizzando una diversa frequenza radio, sono in grado di evitare i potenziali rischi di intercettazione o interferenza delle loro comunicazioni. Gli esperti sospettano ragionevolmente che Israele abbia manomesso i cercapersone radio che erano stati acquisiti dai membri di Hezbollah prima di consegnarli, facendoli detonare simultaneamente in una data prestabilita.

Secondo l'agenzia di stampa AFP, fonti vicine a Hezbollah hanno dichiarato che i cercapersone esplosi erano stati recentemente importati. Il gruppo militante aveva acquistato un migliaio di questi dispositivi, che erano stati presumibilmente compromessi alla loro origine.

È stata creata una nuova società per questo scopo?

Se Israele avesse orchestrato questa operazione incorporando esplosivi nei cercapersone appena commissionati, avrebbe avuto bisogno di accesso alla catena di fornitura di questi dispositivi, afferma Elijah Magnier, analista militare e di sicurezza con sede a Bruxelles. Si ritiene che l'agenzia di intelligence israeliana abbia infiltrato il processo di produzione incorporando un elemento esplosivo e meccanismi di detonazione remota nei cercapersone senza destare sospetti. Secondo Magnier, il fornitore di cercapersone potrebbe essere addirittura stata una società creata dall'agenzia di intelligence israeliana per lo specifico scopo di eseguire questo piano.

Charles Lister, un ricercatore affiliato con il Middle East Institute negli Stati Uniti, sostiene che "non si trattava solo della disabilitazione delle batterie al litio". Al contrario, una piccola quantità di esplosivo plastico potrebbe essere stata integrata nella batteria, che poteva essere detonata da una chiamata telefonica o da un segnale radio.

"Mossad ha infiltrato la catena di fornitura", conclude Lister, facendo riferimento all'agenzia di intelligence israeliana. Secondo Riad Kahwaji, analista con sede a Dubai, è innegabile che una fabbrica controllata da Israele abbia prodotto e fornito gli esplosivi che sono detonati oggi.

Gli analisti sospettano mesi di preparazione

L'ex analista della CIA Mike DiMino del think tank statunitense Defense Priorities ha opinato, in base alle immagini dei feriti in Libano, che un "minuscolo dispositivo esplosivo" all'interno dei cercapersone, piuttosto che l'overheating delle batterie, fosse probabilmente il responsabile dell'esplosione. "Si trattava di un'operazione di sabotaggio convenzionale", ha ipotizzato DiMino, suggerendo che la sua preparazione probabilmente richiedeva "mesi, se non anni".

In precedenza, Israele aveva dimostrato la sua capacità di ottenere informazioni precise sulla posizione di un potente comandante di Hezbollah eliminando con successo il capo militare di Hezbollah, Fuad Shukr, in un attacco aereo il 30 luglio. Il giorno successivo, il capo di Hamas, Ismail Haniyah, è morto a Tehran a causa di un dispositivo esplosivo che Israele avrebbe suppostamente piazzato settimane prima.

La milizia libanese ha accusato Israele di questa "aggressione ignobile". La comunità internazionale non può più tollerare scuse che giustificano e criticano tali azioni dopo questo attacco all'"apparato terroristico israeliano", come affermato da Nabih Berri, il presidente del parlamento affiliato a Hezbollah. Nonostante non commenti abitualmente le azioni delle agenzie di sicurezza straniere, Israele non ha confessato né negato queste accuse. In risposta alle vittime e in protesta, le scuole e le università in tutto il Libano rimarranno chiuse il mercoledì.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento delle tensioni tra Hezbollah e Israele, chiedendo pace e dialogo per prevenire ulteriori conflitti. L'Unione Europea condanna fortemente l'uso di tali metodi violenti e sottolinea l'importanza della risoluzione delle questioni diplomaticamente. Date le recenti

Leggi anche: