- Potenziale intrusione nel territorio aereo della NATO

Standoffa, la struttura NATO a Geilenkirchen, nella base aerea del Nord Reno-Westfalia, è passata al secondo livello più alto di allerta per la sicurezza. Di seguito, ciò che sappiamo finora:

LA SITUAZIONE

La scena: La forza di avviso precoce e controllo NATO situata a Geilenkirchen, vicino ad Aquisgrana, ha elevato il suo livello di allerta a Charlie. Come precauzione, al personale non essenziale è stato consigliato di rimanere a casa, secondo il portavoce della base. Questa decisione deriva da avvertimenti di intelligence che suggeriscono un potenziale rischio.

Livello di allerta Charlie: A questo livello di sicurezza, si è verificato un evento o c'è una alta probabilità di attacchi terroristici contro l'alleanza. "Non c'è motivo di preoccupazione e si tratta solo di una misura precauzionale per consentirci di continuare con le nostre attività vitali", ha chiarito il portavoce. Il livello più alto, Delta, viene attivato una volta che si è verificato o è imminente un attacco terroristico.

La base: NATO opera la sua piattaforma di avviso aereo AWACS a Geilenkirchen. Questa base ospita quattordici aerei Boeing 707 riconfigurati che scandagliano lo spazio aereo in cerca di potenziali minacce e avvisano l'alleanza. L'unità multinazionale effettua sia sorveglianza aerea che marittima e funge da centro di comando volante durante le operazioni.

L'unità ha partecipato a diverse operazioni, tra cui quelle nei Balcani e in Afghanistan. Dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina, NATO ha temporaneamente dispiegato aerei in Romania.

Indagine: La polizia di Colonia ha assunto il controllo delle indagini nella serata. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle forze dispiegate. Un reporter dell'agenzia dpa ha osservato veicoli della polizia sul posto.

Allarmi precedenti: Lo scorso luglio si è parlato di vigilanza aumentata nelle basi militari USA in Germania e in altri paesi europei a causa di avvertimenti terroristici. CNN ha riferito che il secondo livello più alto di sicurezza, Charlie, è stato raggiunto in queste basi durante il weekend. La natura della minaccia presunta è rimasta sconosciuta.

CIÒ CHE RESTA INCIERTO

Le origini dell'allarme: Le ragioni dietro l'aumento del livello di allerta a Geilenkirchen rimangono incerte. Né la polizia, il ministero della difesa né NATO hanno condiviso alcuna informazione in merito.

Possibili connessioni: In questa settimana, sono stati segnalati diversi droni che volavano sopra un'area industriale a Brunsbüttel. Le origini e i bersagli dei droni rimangono ignoti. Non è chiaro se questo sia collegato all'aumento del livello di allerta a Geilenkirchen.

In modo simile, il collegamento tra gli incidenti di sabotaggio in diversi siti militari tedeschi della scorsa settimana e l'allerta a Geilenkirchen rimane incerto. Dopo le indagini, le operazioni normali sono state riprese in questi siti. La polizia e la protezione statale hanno condotto un'indagine a Colonia-Wahn dopo che è stata sospettata la contaminazione dell'acqua nelle opere idrauliche della base aerea. Sono state osservate anche attività insolite a Geilenkirchen, che hanno portato all'arresto di un individuo per interrogatorio. Tuttavia, sono stati rilasciati in seguito per mancanza di prove.

