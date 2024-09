Potenziale ingresso non autorizzato nello spazio aereo della NATO da parte di un UAV russo alle 11:27

10:57 Fritz: USA consegna per la prima volta bombe a guida precisa all'UcrainaIl presidente ucraino Zelensky si reca negli USA per presentare il suo "piano di vittoria" e chiedere ulteriore aiuto militare. Biden garantisce un pacchetto di armi del valore di circa otto miliardi di dollari per l'Ucraina. Rispetto alle consegne precedenti, "è un aumento sostanziale", dice il reporter di ntv Gordian Fritz.

10:20 Rapporto: le agenzie di intelligence USA prevedono severe ritorsioni se approvato l'uso di missili a lungo raggioLe agenzie di intelligence USA prevedono rischi significativi se l'Ucraina lancerà missili occidentali a lungo raggio contro obiettivi profondi nella Russia. L'approvazione di questo da parte dell'Occidente potrebbe portare a severe ritorsioni, secondo una valutazione dell'intelligence non pubblicata vista dal "New York Times". Le agenzie considerano diverse reazioni russe, che vanno dall'incendio e dal sabotaggio contro le strutture in Europa a potenziali attacchi letali contro i punti di supporto militare USA ed europei. Non si prevede che la Russia li esegua apertamente, ma piuttosto attraverso operazioni segrete dei servizi di intelligence. Il "New York Times" riferisce che le agenzie di intelligence USA credono anche che l'Ucraina non abbia abbastanza missili a lungo raggio per influenzare significativamente l'andamento della guerra. Secondo questa valutazione, il rischio è alto e il successo incerto. Il giornale scrive che questo potrebbe spiegare in parte perché la decisione è così difficile per il presidente USA Biden.

09:57 Munz sulla nuova minaccia di Putin: l'interruzione delle esportazioni di materie prime "non danneggerà molto l'Occidente"La Russia minaccia gli USA con conseguenze se viene data l'autorizzazione per l'uso di armi a lungo raggio contro obiettivi in Russia. Il presidente Putin menziona potenziali restrizioni sulle esportazioni di materie prime strategiche, tra cui l'uranio, come possibile ritorsione contro l'Occidente. Il reporter di ntv Munz spiega lo sfondo e le conseguenze.

08:40 La Marina ucraina si chiede cosa sia la struttura russa vicino al ponte di CrimeaUna struttura russa sconosciuta vicino al ponte di Crimea tiene la Marina ucraina in allerta, secondo quanto riferito dal portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk, come riportato dal "The Kyiv Independent" sulla TV ucraina. Il suo scopo rimane ignoto. "Potrebbe essere un'installazione difensiva, potrebbe essere un'altra passerella, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni", ha detto Pletenchuk. Il portavoce della Marina non crede che i russi la completeranno data la situazione meteorologica peggiorata. "Costruiscono costantemente qualcosa di nuovo nel stretto di Kerch per costruire diverse strutture idrotecniche o barriere, ma dopo ogni tempesta finiscono sulla spiaggia." Il ponte collega la Russia alla penisola ucraina di Crimea annessa dalla Russia.

08:08 Città ucraina vicino al confine romeno attaccata, numerosi mortiLa città di Ismajil nel sud dell'Ucraina è stata attaccata. Tre persone sono morte in un attacco con drone russo questa mattina, secondo il governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper. Tutti i defunti erano anziani, tra cui una donna di 90 anni. Undici altri, tra cui un bambino, sono rimasti feriti. Kiper ha anche segnalato edifici e auto danneggiati e numerosi incendi. La città di Ismajil si trova sul confine con la Romania, con la foce settentrionale del fiume Danubio che forma il confine.

07:40 L'esperto di politica estera SPD Roth chiede "molto più" aiuti militari all'Ucraina per raggiungere i negoziatiL'esperto di politica estera SPD Michael Roth chiede più aiuti militari europei all'Ucraina. "Soprattutto i grandi paesi europei devono fare militarmente molto di più in modo che l'Ucraina rimanga un paese libero e democratico", ha detto Roth al "Tagesspiegel". "Ora è il momento di mobilitare finalmente tutte le forze per mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per eventuali negoziati." Il presidente del comitato degli affari esteri nel Bundestag argomenta: "Chi vuole porre fine alla guerra il prima possibile deve dare all'Ucraina ciò di cui ha bisogno." La capacità militare e la diplomazia sono due facce della stessa medaglia. "La Russia sarà pronta per i negoziati solo se Putin è convinto che una vittoria sull'Ucraina è impossibile."

07:09 Baerbock: senza il nostro sostegno, gli ospedali e i bambini sarebbero indifesiLa ministra degli Esteri federale Baerbock difende le consegne di armi occidentali all'Ucraina e avverte contro la riduzione del sostegno a Kyiv. "L'idea che non ci sarebbe combattimento e morte in Ucraina se non ci fossero armi difensive è semplice quanto falsa", ha detto Baerbock giovedì nel dibattito generale dell'ONU a New York. "Se la Russia smette il suo attacco, la guerra è finita. Se l'Ucraina smette di difendersi, è finita per l'Ucraina." Il presidente russo Putin ha risposto all'invito a una conferenza sulla pace di giugno con il bombardamento di un ospedale per bambini. Finché Putin non è pronto a sedersi al tavolo dei negoziati, porre fine al nostro sostegno significherebbe "che gli ospedali dell'Ucraina e i loro bambini sono indifesi. Significato più crimini di guerra, eventualmente anche in altri paesi." Baerbock ha sottolineato che la Russia "ha ripetutamente giocato con l'inviolabilità dei confini degli stati baltici e della Polonia".

06:11 Baerbock Invita l'Iran a Smettere di Sostenere la Russia

La Ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha esortato l'Iran a interrompere ogni forma di aiuto alla Russia per la sua guerra aggressiva contro l'Ucraina e a cessare il trasferimento di missili balistici e droni. Il Ministero degli Esteri tedesco ha reso noto questo su X. Durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, Baerbock ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araktschi.

06:01 Trump Prevede di Incontrare Zelenskyy

L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che incontrerà il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a New York venerdì. L'incontro si terrà alla Trump Tower di Manhattan. Zelenskyy, che ha avuto un incontro con il Presidente Joe Biden giovedì, ha prorogato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima del suo viaggio negli Stati Uniti, Zelenskyy aveva espresso il desiderio di incontrare sia Trump che Biden, nonché la Vicepresidente Kamala Harris, per presentare il suo "piano di vittoria" per porre fine alla guerra in Ucraina. Maggiori dettagli qui.

04:25 Harris Promette Sostegno a Zelenskyy e Avverte Sottilemente di Trump

La candidata alla presidenza degli Stati Uniti Harris ha promesso il suo sostegno al Presidente ucraino Zelenskyy e ha lanciato un avvertimento indiretto su Trump. "Il mio impegno con il popolo dell'Ucraina rimane incrollabile... Continuerò a stare al fianco dell'Ucraina e a lavorare per garantire che l'Ucraina vinca questa guerra e viva in sicurezza e prosperità", ha detto Harris durante la sua visita a Zelenskyy a Washington. Ha anche avvertito che la fine della guerra non può essere decisa senza l'Ucraina, mentre ci sono "alcuni" negli Stati Uniti che desiderano questo, la loro strategia essendo quella di costringere l'Ucraina a cedere parti sostanziali del suo territorio, accettare la neutralità e rinunciare alle garanzie di sicurezza da altri paesi. Tali proposte sono simili a quelle proposte dal capo del Cremlino Putin - sono proposte di resa.

02:08 L'Ucraina Rapporta Attacchi a Ovest di Kherson

Le forze russe hanno bombardato ripetutamente il villaggio di Tomyna Balka a ovest della città ucraina di Kherson, controllata dagli ucraini, giovedì, secondo quanto riferito dal governatore della regione, Prokrudin, su Telegram. Una donna è morta e un'altra persona è rimasta ferita, secondo il rapporto.

00:55 La Gran Bretagna Invierà Altri Sistemi d'Artilieria all'Ucraina

Il Regno Unito invierà un'altra serie di sistemi d'artiglieria AS90 auto-propulsion all'esercito ucraino. Sono già stati consegnati 10 di questi sistemi all'Ucraina, con altri 6 previsti per le prossime settimane, secondo il Ministero della Difesa britannico.

23:33 L'ONU Non Ha Fondi per Aiutare gli Ucraini quest'Inverno

Le Nazioni Unite hanno rivelato di non avere abbastanza fondi per aiutare le persone in Ucraina durante l'inverno. "Il livello di finanziamento per le organizzazioni come la nostra è troppo basso in questo periodo dell'anno", ha detto Karolina Lindholm Billing, coordinatrice ucraina per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L'UNHCR ha attualmente solo il 47% dei fondi necessari per aiutare i milioni di ucraini colpiti o sfollati dalla guerra nel loro paese. Lo scorso anno, l'UNHCR era finanziato al 70%.

22:13 Biden Promette di Intensificare l'Aiuto all'Ucraina

Secondo il Presidente Joe Biden, gli Stati Uniti aumenteranno il loro aiuto all'Ucraina per il resto del suo mandato. Lo ha detto prima di un incontro con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington. Il mandato di Biden termina a gennaio. Potrebbe essere sostituito dalla Vicepresidente Kamala Harris o dal candidato repubblicano Donald Trump, che si prevede ridurrà significativamente l'impegno degli Stati Uniti con l'Ucraina.

21:34 L'Ucraina: la Russia Prepara Attacchi Intensificati nella Regione di Zaporizhzhia

Secondo i servizi di intelligence ucraini, le truppe russe stanno preparando un'escalation delle operazioni offensive nella regione di Zaporizhzhia. "C'è una tendenza verso l'escalation nel settore del fronte di combattimento nella regione di Zaporizhzhia", ha detto un portavoce delle truppe stanziate nel sud dell'Ucraina in televisione nazionale. "Negli ultimi 24 ore ci sono stati cinque attacchi russi e ci aspettiamo che questo numero aumenti, poiché le nostre informazioni suggeriscono che il nemico sta concentrando le forze d'attacco vicino alla città di Pryiutne". Inoltre, veicoli corazzati leggeri sono stati acquisiti dalla parte russa, ha aggiunto il portavoce. "Ciò implica che si stanno preparando per operazioni offensive".

21:00 Biden Assicura a Zelenskyy il Sostegno degli Stati Uniti

All'inizio del loro incontro a Washington, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato al Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy il sostegno degli Stati Uniti. "La Russia non prevarrà, l'Ucraina vincerà", ha detto Biden mentre accoglieva il suo omologo ucraino nell'Oval Office della Casa Bianca: "E staremo al tuo fianco ogni passo del cammino". Leggi di più qui.

