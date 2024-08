- Potenziale incidente terroristico a Solingen: ancora nessuna prova conclusiva

A seguito dell'aggressione con coltello mortale a Solingen, la procura sta valutando un possibile collegamento terroristico. Finora non è stato identificato alcun movente chiaro, ha dichiarato il capo pubblico ministero Markus Caspers durante una conferenza stampa a Wuppertal. Rimangono molte domande senza risposta dopo l'incidente della sera di venerdì, tra cui il vero movente del fuggitivo, la sua identità e il coinvolgimento di un 15enne in custodia.

L'aggressore non identificato ha compiuto una serie di attacchi a caso con un coltello durante la festa del giubileo della città di Solingen nella regione del Bergisches Land venerdì sera, riuscendo a fuggire tra il caos e il panico iniziale. Purtroppo, due uomini di 67 e 56 anni e una donna di 56 anni hanno perso la vita. Otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave. Secondo il capo della polizia Thorsten Fleiß, la loro valutazione preliminare suggerisce che l'attacco fosse mirato alle gole delle vittime.

I Motivi Rimangono Vaghi

Caspers ha ammesso: "Non abbiamo ancora individuato un movente, ma date le circostanze più ampie, non possiamo escludere l'ipotesi iniziale di un atto terroristico". Se emergeranno nuove prove che puntano verso un atto terroristico, il procuratore generale potrebbe assumere il controllo del caso. Le indagini si concentrano attualmente su tre casi di omicidio e otto tentati omicidi con lesioni gravi, secondo Caspers.

Unico Aggressore Sospettato

La polizia sospetta un aggressore solitario in questo incidente. "Al momento non abbiamo identificato l'aggressore, quindi l'indagine continua contro individui non identificati", ha detto Caspers. Non ci sono ancora immagini chiare del sospetto, secondo Fleiß.

È stata istituita una linea diretta virtuale per le segnalazioni, e Fleiß ha riferito di aver ricevuto "un'ampia" quantità di materiale. Tuttavia, il processo di valutazione è ancora in corso, quindi non può essere rilasciata un'immagine distinta del sospetto in questo momento.

Minore in Custodia per Non Denuncia di Crimine Previsto

Non sono state confermate le segnalazioni del ritrovamento delle armi da parte di Fleiß. Sono state sequestrate diverse coltelli e sottoposte a test individuali per determinare il loro coinvolgimento nel crimine. Molti aspetti, come le coltelli o la sequenza del crimine, sono ancora ignoti per ragioni tattiche.

Un 15enne è stato preso in custodia, ma la polizia non lo considera l'aggressore. Il potenziale capo d'imputazione contro di lui è l'omissione di denuncia di crimini previsti. "Sulla base delle testimonianze disponibili, un individuo non identificato avrebbe parlato con il minore di intenzioni compatibili con l'esecuzione del crimine poco prima dell'attacco", ha detto Caspers.

Le azioni della polizia vengono effettuate nella Renania Settentrionale-Vestfalia e in tutta la federazione, secondo Fleiß, che si è riferito alle ampie misure investigative intraprese.

Chiamate di Emergenza Registrate alle 21:37

Fleiß ha spiegato come diverse chiamate di emergenza siano state fatte alla sede della polizia di Wuppertal alle 21:37 venerdì sera. Un uomo è stato segnalato per aver accoltellato persone alla celebrazione del 650º anniversario di Solingen - il "Festival della Diversità".

L'incidente di Solingen ha causato preoccupazione in tutto il paese. Il cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) lo ha descritto come un "crimine odioso". "Non dobbiamo tollerare simili incidenti nella nostra società e non dobbiamo mai abbassare la guardia. La piena forza della legge deve essere applicata qui", ha dichiarato il politico SPD a un evento di Stahnsdorf, nel Brandeburgo.

Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier, dopo una conversazione telefonica con il sindaco di Solingen Tim Kurzbach (SPD), ha dichiarato: "Il colpevole deve essere portato alla giustizia. Siamo uniti - contro il pregiudizio e la violenza".

Di recente, il ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha annunciato leggi sulle armi più severe a causa dell'aumento degli attacchi con coltelli. In luoghi pubblici, saranno proibite le coltelli con lame lunghe più di sei centimetri, sostituendo il limite attuale di dodici centimetri. Sarà anche imposto un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi.

I testimoni possono inviare foto e video del loro telefono tramite il portale delle segnalazioni della polizia (www.nrw.hinweisportal.de). La città di Solingen, d'altra parte, ha istituito una linea diretta per aiutare i cittadini con le ricerche di persone scomparse (0212 - 290-2000). Molti parenti preoccupati hanno contattato, si dice.

La polizia sta attualmente indagando sull'incidente come possibile atto terroristico, dati i comportamenti dell'aggressore e il contesto più ampio, come dichiarato dal capo pubblico ministero Markus Caspers. Nonostante le indagini in corso, la polizia non ha ancora identificato il colpevole, lasciando l'indagine contro individui non identificati.

Leggi anche: