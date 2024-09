Potenziale "distruttiva marea" attribuibile all'uragano Helena vicino alla costa americana

Uragano "Helene" si sta dirigendo verso lo stato americano della Florida il giovedì. Come uragano di Categoria 2 con velocità del vento fino a 155 chilometri orari, la tempesta si sta dirigendo verso la costa del Golfo della Florida. Il Centro Nazionale Uragani (NHC) di Miami ha emesso un avviso per una "tempesta mortale e distruttiva" e allagamenti. Il NHC prevede che la tempesta farà terraferma come uragano di Categoria 4 tarda giovedì o venerdì (ora locale), con il potenziale per "penetrare profondamente nella terraferma". Il NHC ha anche avvertito di "innumerevoli" frane nelle montagne dell'Appalachia meridionale.

Sono in vigore anche allerta e avvisi per altri stati. A Atlanta, la capitale dello stato della Georgia con una popolazione di cinque milioni, si prevede un'ondata di tempesta per venerdì. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza per diverse parti dello stato e mobilitato la Guardia Nazionale. "Gli effetti si faranno sentire oltre l'occhio della tempesta", ha avvertito DeSantis. Sedici contee della Florida hanno richiesto evacuazioni parziali, due hanno ordinato l'evacuazione di tutti gli abitanti. DeSantis ha riferito che più di 60 ospedali e case di riposo sono stati evacuati. "Sperimenterete gli impatti di questa tempesta per l'intera penisola della Florida", ha avvertito il governatore.

Si prevede che "Helene" farà terraferma vicino a Tallahassee nella Florida settentrionale. Le comunità costiere lì sembrano già deserte nel pomeriggio di mercoledì. Più a sud, vicino alla città di Tampa, si sono formate lunghe code ai punti di distribuzione della sabbia per le barriere contro le inondazioni e altri rifornimenti. "Ci siamo abituati", ha detto Lorraine Major, insegnante di 44 anni, riferendosi alle tempeste e agli uragani che colpiscono lo stato ogni anno. "Ma negli ultimi anni, gli uragani si sono davvero, davvero intensificati".

A Clearwater, Jasper MacFarland ha rinforzato la sua porta principale con sacchi di sabbia. "Mi aspetto che l'acqua risalga e non voglio che inondi la mia casa", ha spiegato. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato dell'uragano mercoledì. La Casa Bianca ha dichiarato che il governo è pronto ad aiutare la Florida e gli altri stati. Se le previsioni sono corrette, "Helene" potrebbe essere l'uragano più potente della regione da oltre un anno. L'uragano "Idalia" ha colpito la Florida nord-orientale ad agosto 2023.

Gli esperti attribuiscono l'intensificazione delle tempeste tropicali e il loro rapido aumento di forza al cambiamento climatico, a causa del riscaldamento degli oceani. L'Atlantico è stato particolarmente caldo quest'anno, portando la

Leggi anche: