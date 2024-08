- Potenziale di incendio intenso in vaste regioni del Brandeburgo.

In diverse regioni del Brandeburgo, il pericolo di incendi boschivi ha raggiunto il livello di allarme massimo. Il Ministero dell'Ambiente segnala un livello cinque, "rischio estremamente alto", in otto distretti oggi: Ostprignitz, Oberhavel, Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oder, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald e Elbe-Elster. Inoltre, il rischio è classificato come "estremamente alto" anche nei distretti di Prignitz, Uckermark, Oder-Spree e Oberspreewald-Lausitz. Il Servizio Meteorologico Tedesco ha etichettato il livello di rischio più alto in 17 delle sue 25 stazioni nello stato.

Il Ministero dell'Ambiente attribuisce il rischio di incendi boschivi principalmente alle condizioni meteorologiche e alla vegetazione. Il Servizio Meteorologico calcola l'indice di pericolo di incendi boschivi utilizzando questi fattori e assegna i cinque livelli di pericolo di incendi boschivi in base ai suoi risultati.

Si prevede un po' di sollievo nei prossimi giorni. Il Servizio Meteorologico prevede che il livello di pericolo più alto rimarrà confinato a otto stazioni. Non ci sarà alcuna stazione al livello cinque domenica e solo la stazione "Berlin Brandenburg (Airport)" è prevista al quarto livello di pericolo.

Campagna di Sensibilizzazione Pubblica

Secondo il ministero, i livelli di pericolo di incendi boschivi non impongono restrizioni o divieti specifici per le visite nei boschi. Nonostante i livelli di pericolo, gli incendi e il fumo entro 50 metri dal bordo del bosco sono proibiti tutto l'anno, comprese le grigliate vicino alle sponde dei laghi vicine al bosco. Il ministero spiega che i livelli di pericolo di incendi boschivi mirano a sensibilizzare la popolazione sul rischio.

Vengono adottate le seguenti misure per affrontare il rischio di incendi boschivi: le campagne di sensibilizzazione pubblica vengono intensificate per educare i residenti sulla proibizione di incendi e fumo vicino ai bordi dei boschi e alle sponde dei laghi. La seguente dichiarazione è inclusa nell'annuncio dell'aggiornamento dei prodotti: "I Livelli di Pericolo di Incendi Boschivi sono progettati per avvertire la popolazione del rischio e incoraggiare la prudenza quando si visita i boschi e i laghi."

