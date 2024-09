Potenziale di aumenti sostanziali dei massimali delle contribuzioni alla sicurezza sociale entro il 2025.

C'è una sostanziale probabilità di aumenti delle soglie di contribuzione alla sicurezza sociale nell'anno prossimo. Questa ipotesi è suggerita da una bozza di regolamento proposta dal Ministero Federale del Lavoro, inizialmente resa pubblica dal giornale "Bild" sabato scorso. Le soglie di contribuzione sono subordinate alle tendenze della crescita dei redditi. Gli aumenti salariali annuali superiori a queste soglie sono esenti da contribuzioni.

Nel campo dell'assicurazione obbligatoria per la salute e la cura a lungo termine, la soglia di contribuzione salirà a 5.512 euro di stipendio lordo mensile nel 2025. Attualmente è di 5.175 euro. La soglia di contribuzione per la pensione e l'assicurazione contro la disoccupazione salirà dai livelli attuali di 7.550 euro nella Germania occidentale e 7.450 euro nella Germania orientale a un'unità di 8.050 euro.

Il notevole aumento delle soglie di contribuzione è attribuibile alla "ragguardevole crescita salariale nazionale del 6,44%" dello scorso anno, come riportato dal portavoce del Ministero del Lavoro citato dal "Bild". L'aumento garantisce che le persone benestanti contribuiscano al finanziamento della sicurezza sociale in proporzione alla crescita media dei salari.

Gli aumenti delle soglie di contribuzione alla sicurezza sociale interessano principalmente le persone con redditi più elevati e i loro datori di lavoro. L'effetto è amplificato dalla possibilità di un aumento delle aliquote di contribuzione per l'assicurazione obbligatoria per la salute e la cura a lungo termine nel prossimo futuro.

Gli aumenti delle soglie di contribuzione alla sicurezza sociale sono attesi per beneficiare principalmente i lavoratori ad alto reddito, che saranno esenti dalle contribuzioni su qualsiasi aumento salariale annuo superiore alle nuove soglie. L'aumento proposto delle soglie di contribuzione per la pensione e l'assicurazione contro la disoccupazione raggiungerà un'unità di 8.050 euro, che è notevolmente più alta dei livelli attuali, rendendola più accessibile per le persone ad alto reddito.

Leggi anche: