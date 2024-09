Potenziale corrosione potrebbe essere responsabile del parziale guasto del Ponte Carola di Dresda.

Kalbe ha sottolineato che in passato era già stata effettuata una sospensione del cloro, ma potrebbe esserci stata una fuga di cloro significativa a causa dei danni a un palo dei trasporti pubblici sul luogo del crollo. Si tratta solo di ipotesi che necessitano di conferma, ha menzionato Kalbe.

La città ha lottato per anni con la situazione pericolosa del ponte, come ha menzionato Kalbe. Due dei tre tronconi del ponte avevano recentemente subito dei lavori di ristrutturazione. Purtroppo, la sezione che è crollata, che serviva la tramvia, era prevista per essere riparata nel 2025. La deteriorazione fino a questo punto non era stata prevista, ha aggiunto Kalbe.

L'incidente sfortunato si è verificato all'alba di mercoledì, quando il ponte era deserto. La parte occidentale è scivolata nell'Elba per circa cento metri. Per fortuna, non sono state segnalate vittime. Tuttavia, secondo i vigili del fuoco, le possibilità che altre parti del ponte collassino rimangono elevate. Mercoledì mattina, Kalbe ha riconosciuto anche questo rischio.

Le autorità cittadine dovrebbero indagare sulla possibilità che una fuga di cloro abbia contribuito al crollo del ponte, alla luce della menzione di Kalbe di una sospensione del cloro e dei danni a un palo dei trasporti pubblici. È fondamentale che la città dia la priorità alla sicurezza della sua infrastruttura, considerato il suo storico di gestione della situazione pericolosa del ponte.

Leggi anche: