- Potenziale controversia familiare che potrebbe essere la causa di sparatorie alla stazione centrale.

Dopo gli sparatorie mortali alla stazione centrale di Francoforte, l'ufficio del procuratore sta indagando su indizi di una disputa familiare in Turchia come possibile movente. Lo ha dichiarato Dominik Mies, portavoce delle autorità, che non ha rivelato ulteriori informazioni in merito. Un cittadino turco di 54 anni è sospettato di aver ucciso un uomo turco di 27 anni martedì sera.

In precedenza, i media turchi avevano fatto riferimento a una faida familiare come base del crimine, ma senza citare fonti. Il quotidiano "Hürriyet" ha riferito di una faida tra due famiglie curde senza fornire fonti. Mies, interrogato su una faida familiare curda, ha dichiarato di non poter commentare.

Il sospetto è stato catturato dalle forze di polizia federali vicino alla scena del crimine martedì sera, impedendogli di salire su un treno. Secondo Mies, il sospetto proviene dal distretto di Ortenau, nel Baden-Württemberg, senza ulteriori dettagli sulla sua residenza.

È stato emesso un mandato di arresto per il 54enne con l'accusa di omicidio. Non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

La vittima, un senzatetto, è morta sulla scena del crimine. Il sospetto avrebbe avvicinato la vittima all'altezza del binario 9, sparandogli alla testa da dietro. Dopo che il 27enne è caduto, il sospetto avrebbe sparato altri due colpi alla testa dell'uomo prima di gettare l'arma e fuggire. L'ufficio del procuratore ha confermato questo.

La stazione è stata chiusa per i treni e i passeggeri per circa 25 minuti dopo lo sparatoria. Gli investigatori hanno ritrovato l'arma sospetta durante le ricerche. Un divieto di porto d'armi è in vigore alla stazione centrale di Francoforte dalle 22:00.

Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano lo sparatoria

Le immagini diffuse su internet da una telecamera di sicurezza, apparentemente dell'incidente, mostrano gli spari mirati. Inizialmente, gli investigatori hanno rifiutato di commentare l'autenticità delle immagini, ma Mies ora afferma che corrispondono alle immagini disponibili per l'ufficio del procuratore.

Diversi media turchi hanno riferito dettagli di una lunga e sanguinosa faida familiare. Mies ha dichiarato che non ci sono attualmente indizi investigativi concreti che confermino le presunte scen

