- Potenziale carenza di ossigeno che porta a morti di massa di pesci nel mare di Arend.

Sembra che stiamo parlando di una crisi dei pesci ad Arendsee, nel distretto dell'Altmarkkreis Salzwedel. Gli esperti credono che le alte temperature dell'acqua e la mancanza di ossigeno possano essere alla base di questa recente mortalità dei pesci. Dopo l'esame dei pesci morti, le autorità hanno scoperto un'intensa infestazione di parassiti e un'infezione batterica. Per fortuna, non sono state trovate tracce di malattie animali comunicabili, riducendo così il rischio iniziale per la salute umana.

L'infestazione di parassiti potrebbe essere stata favorita dalle alte temperature dell'acqua e dallo stress o dall'immunità compromessa negli animali interessati. Le informazioni dalla stazione di monitoraggio dell'Istituto Leibniz per l'Ecologia acquatica hanno rivelato che una zona ipossica era già emersa a giugno, situata tra i 10 e i 12 metri sotto la superficie.

La morte dei pesci in bacini d'acqua come stagni e laghi in Sassonia-Anhalt non è insolita. Arendsee, con i suoi oltre 50 metri di profondità, è il lago naturale più profondo della Sassonia-Anhalt e uno dei più grandi laghi profondi della Germania settentrionale. Il distretto ha dichiarato che durante l'estate si verifica generalmente una situazione di stallo estiva, che porta alla formazione di tre strati con temperature e livelli di ossigeno variabili.

Il distretto prevede che la crisi dei pesci si concluderà in autunno, quando questi diversi strati d'acqua si mescoleranno di nuovo. I pesci morti vengono costantemente raccolti e smaltiti. La maggior parte dei pesci morti sono giovani lucci, una fonte di cibo preferita nella regione di Arendsee.

Negli ultimi cinque anni, la Sassonia-Anhalt ha registrato oltre 70 casi di morte dei pesci. I bassi livelli d'acqua negli stagni e nei laghi, nonché la carenza di ossigeno, sono spesso stati i responsabili di questi eventi.

Le alte temperature dell'acqua e la carenza di ossigeno potrebbero peggiorare la vulnerabilità dei pesci ai parassiti, contribuendo alla mortalità dei pesci legata alla mancanza di ossigeno. La zona ipossica rilevata a giugno potrebbe aver influito sui livelli di ossigeno necessari per la sopravvivenza dei pesci, portando alla loro morte.

