Potenziale cambiamento nella classificazione: la cannabis potrebbe essere riclassificata come una sostanza meno pericolosa.

Nota dell'editore: Il podcast "Chasing Life with Dr. Sanjay Gupta" si addentra nella scienza medica dietro vari misteri della vita. Ascolta gli episodi qui.

(CNN) — La cannabis, comunemente nota come marijuana, sta intraprendendo un viaggio verso il riconoscimento legale negli Stati Uniti. Potrebbe presto raggiungere un traguardo significativo: la riclassificazione. Si tratta del termine tecnico per il trasferimento in una categoria meno a rischio, che alleggerirebbe alcune restrizioni federali.

La cannabis era ampiamente utilizzata come medicinale nel 1800 e all'inizio del 1900. Tuttavia, il suo uso è stato sostanzialmente proibito nel 1937 con l'adozione della Marihuana Tax Act. Dal 1996, la marijuana è diventata disponibile in quasi tutti gli stati per uso medico o ricreativo da parte degli adulti.

Tuttavia, a livello federale, la situazione è diversa. Attualmente, la cannabis è inserita tra le sostanze della Schedule I, secondo il Controlled Substance Act, insieme a sostanze come eroina e LSD. Le sostanze della Schedule I sono note per il loro alto potenziale di abuso e mancanza di utilizzo medico riconosciuto. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti sta valutando il trasferimento della cannabis da una Schedule I a una meno restrittiva Schedule III.

Il processo di riclassificazione della cannabis è complesso. Nel 2022, il Presidente Biden ha richiesto lo spostamento, coinvolgendo più agenzie federali, tra cui l'Amministrazione per il controllo della droga e il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Quest'ultima agenzia ha scoperto "fondamenti scientifici credibili" per l'uso medico della cannabis nel trattamento di determinate condizioni, come il dolore cronico.

La dottoressa Staci Gruber, professore associato di psichiatria alla Harvard Medical School di Boston, specializzata negli effetti della cannabis sul cervello, crede nel suo potenziale utilizzo medico.

"A questo punto, ci sono molte prove che suggeriscono che per alcuni individui con determinati tipi di dolore, certi cannabinoidi funzionano abbastanza bene", ha dichiarato recentemente in una conversazione con il Chief Medical Correspondent di CNN, Dr. Sanjay Gupta, nel suo podcast "Chasing Life".

Ascolta l'intero episodio qui.

Allora, quali implicazioni avrebbe la riclassificazione della cannabis per il cittadino medio americano? La dottoressa Gruber condivide cinque punti chiave sulla potenziale riclassificazione della cannabis.

1. Non aspettarsi cambiamenti significativi a livello di consumo

Il DEA ha organizzato un'audizione pubblica il 2 dicembre, che coinvolgerà esperti e stakeholder nella discussione della proposta di modifica.

Se la riclassificazione dovesse avvenire, in parte la regolamentazione della cannabis potrebbe ancora essere in vigore.

"Una singola lettera fa tutta la differenza: la REclassificazione non è la DEclassificazione", ha scritto la dottoressa Gruber in una email. "Mentre la riclassificazione avrà implicazioni fiscali per l'industria e cambierà il carico amministrativo per i ricercatori, probabilmente non avrà un impatto significativo sui consumatori e sui pazienti".

Ha spiegato che la cannabis non sarebbe comunque disponibile senza prescrizione o in un negozio di generi vari come una sostanza della Schedule III.

2. Condurre ricerche approfondite

Siate trasparenti sulle vostre intenzioni e poi scegliete un prodotto che si adatti a quegli obiettivi.

"Siate onesti con voi stessi: assicuratevi di capire cosa volete ottenere con la cannabis/cannabinoidi prima di acquistare qualcosa", ha consigliato la dottoressa Gruber, che è anche direttore del Core di Neuroimaging e del Programma di Scoperta Neurobiologica della Marijuana al McLean Hospital di Belmont, Massachusetts.

Per esempio, volete usare la cannabis a scopi medici, ricreativi o una combinazione dei due?

Scegliere il prodotto giusto con un obiettivo in mente influenzerà la vostra esperienza, sia in termini di vantaggi clinici che di effetti collaterali.

3. Verificare e fidarsi

Assicuratevi di sapere esattamente cosa c'è nel prodotto che state acquistando.

"Acquirente attento", ha detto la dottoressa Gruber. "Sapere cosa si sta cercando in un prodotto e fare affidamento meno sulle etichette dei prodotti - chiedere i certificati di analisi (COAs) per i prodotti che si stanno valutando per confermare esattamente cosa c'è nel prodotto e in che quantità".

Ha suggerito l'uso di analisi di laboratori indipendenti.

4. L'età conta

Tenete conto della vostra età - è importante.

"La cannabis comporta rischi più elevati per i bambini/adolecenti, specialmente quelli esposti a quantità maggiori di THC e prodotti ad alta potenza durante lo sviluppo cerebrale critico", ha detto.

D'altra parte, gli adulti anziani con metabolismo più lento potrebbero essere sensibili ai prodotti a base di cannabinoidi. "Ma molti adulti sperimentano benefici unici dai cannabinoidi", ha sottolineato.

Indipendentemente dall'età, l'uso di cannabis è stato legato a potenziali rischi per la salute.

5. Consapevolezza di sé

Tenete conto del vostro storia personale e medica.

"Ognuno di noi è unico", ha detto la dottoressa Gruber. "Le persone sono probabili a reagire in modo diverso alla cannabis e ai prodotti a base di cannabinoidi".

Ha spiegato che le risposte individuali dipendono da una varietà di fattori, tra cui i composti presenti nel prodotto, come il prodotto viene consumato, le esperienze precedenti con i cannabinoidi, l'età del consumatore, il metabolismo, l'uso di altre sostanze, i geni e la storia familiare di determinate condizioni.

Un altro fattore importante è l'uso di medicinali convenzionali. "Le interazioni farmaco-droga sono un problema potenziale poiché i cannabinoidi, in particolare il CBD, quando usati oralmente, possono influenzare gli enzimi del fegato e aumentare o diminuire i livelli sierici di altri medicinali", ha detto.

Infine, la dottoressa Gruber ha sottolineato: "Ricordate che l'uso della cannabis a scopi medicinali non è

La riclassificazione della cannabis potrebbe potenzialmente portare a minori restrizioni federali e a un cambiamento nella sua riconoscimento medico, poiché le prove scientifiche credibili sostengono il suo utilizzo nel trattamento di specifiche condizioni come il dolore cronico. Mantenere una buona salute e benessere comporta essere consapevoli dei potenziali rischi e benefici dell'utilizzo della cannabis, come condurre ricerche approfondite, verificare e fidarsi dei contenuti del prodotto, considerare l'età e prestare attenzione alla propria storia personale e medica.

Leggi anche: