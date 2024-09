Potenziale aumento significativo dei prezzi dei biglietti in Germania

Il prezzo del biglietto tedesco potrebbe subire un notevole aumento a partire dal 1° gennaio 2025. Le previsioni precedenti suggerivano un aumento moderato di 5-10 euro per mantenerlo accessibile al budget. Tuttavia, alcuni stati federali stanno promuovendo importi significativamente più elevati. Secondo il quotidiano "Bild", la Baviera propone una tariffa mensile di almeno 64 euro, che rappresenta quasi un aumento del 30% rispetto ai currenti 49 euro.

D'altra parte, Schleswig-Holstein ha calcolato una fascia di prezzo di 59-69 euro sin dal luglio, che rappresenta un potenziale aumento del 20-40%. Questo aumento dei prezzi è dovuto al fatto che il corrente sussidio statale di tre miliardi di euro, equamente suddiviso tra il governo federale e gli stati, non copre le spese. Per mantenere il prezzo di base di 49 euro, sarebbero necessari 1,5 milioni di nuovi abbonati.

Prezzi più alti portano a più cancellazioni

Purtroppo, l'aumento dei prezzi non risolverà automaticamente il problema. I sondaggi sui clienti rivelano che anche un aumento del 10%, pari a cinque euro in più, scoraggerebbe il 7% dei clienti. Secondo un rapporto di "Spiegel" dell'inizio di settembre, un aumento del 20%, ovvero dieci euro in più, potrebbe portare alla disdetta di fino al 20% degli abbonati. Non ci sono ancora calcoli disponibili per gli aumenti proposti dalla Baviera (in più del 30%) e dallo Schleswig-Holstein (in più del 40%). Se gli aumenti sono eccessivi, il progetto di copertura dei ricavi attraverso le cancellazioni di massa potrebbe essere a rischio.

Secondo "Bild", una riunione speciale dei ministri dei trasporti prevista per il 23 settembre deciderà l'aumento esatto per il 2025. In precedenza, l'Associazione delle Imprese di Trasporto Tedesche (VDV) ha sottolineato che i sussidi saranno garantiti solo fino al 2025. Il CEO della VDV, Oliver Wolff, ha commentato che il finanziamento di questa quantità oltre il 2026 rimane incerto e non è incluso nel piano di bilancio federale. Ciò suggerisce che il 2025 potrebbe essere l'ultimo anno per l'esistenza del biglietto tedesco senza un budget adeguato.

In luce della proposta di tariffa mensile minima di almeno 64 euro dalla Baviera, alcuni titolari di biglietti potrebbero decidere di disdire i loro biglietti tedeschi, potenzialmente portando a una significativa perdita di abbonati. La copertura dei ricavi progettata attraverso le cancellazioni di massa potrebbe essere a rischio se gli aumenti dalla Baviera e dallo Schleswig-Holstein si rivelano eccessivamente alti.

