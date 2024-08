- Potenziale aumento dei costi dell'assicurazione auto per alcuni automobilisti.

Circa 300.000 automobilisti nella zona di Bautzen e della Svizzera Sassone si troveranno di fronte a una situazione assicurativa più difficile per i loro veicoli in futuro. Questa modifica potrebbe rendere l'assicurazione auto più costosa in quella regione. Tuttavia, la classificazione rimane invariata nelle altre 11 distretti di registrazione della Sassonia. Questa informazione è stata condivisa dall'Associazione Tedesca delle Assicurazioni (GDV) con sede a Berlino.

Ci sono cambiamenti in vista per l'assicurazione completa. In 9 su 13 distretti di registrazione, gli automobilisti vedranno classi regionali più favorevoli. Tuttavia, a Dresda, Lipsia e nel distretto della Svizzera Sassone-Osterzgebirge, lo status quo rimarrà invariato. Per l'assicurazione completa, Gorizia, Mittelsachsen e Zwickau vedranno classificazioni migliorate, mentre le altre rimarranno invariati.

Minore rischio significa premi più bassi

Ogni anno, il GDV conduce statistiche sui danni per i 413 distretti di registrazione in Germania. Lo scopo è identificare le aree in cui gli automobilisti causano molti danni e quelle in cui ne causano di meno. Sulla base di questi risultati, le regioni vengono classificate in classi regionali che riflettono il rischio di danni in una determinata area. In generale, una migliore classificazione significa premi più bassi. Tuttavia, il GDV avverte che i cambiamenti nella classe regionale non influiscono necessariamente sul premio globale dell'assicurazione auto.

Nella Sassonia ci sono 12 classi regionali per l'assicurazione della responsabilità civile auto. Dresda e Lipsia sono in cima alla classifica con 9 e 8 rispettivamente, mentre Gorizia e Mittelsachsen hanno le classi più favorevoli, 2.

In tutta la Germania, il distretto dell'Elbe-Elster nel Brandeburgo ha il miglior record di danni per l'assicurazione della responsabilità civile auto, classificato come classe 1. I danni in questo distretto sono circa il 30% inferiori alla media. Viceversa, il ranking della classe 12 di Offenbach indica il peggior record di danni, con danni quasi il 40% superiori alla media.

