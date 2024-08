- Potenziale aumento dei contributi per veicoli a Berlino, potenziale calo nel Brandeburgo.

A causa di un'eccesso di incidenti stradali a Berlino lo scorso anno, circa 900.000 assicurati sulla responsabilità civile possono aspettarsi premi più elevati nell'anno successivo. L'Associazione Tedesca delle Assicurazioni (GDV) ha aumentato le classi regionali per la responsabilità civile a Berlino di un livello ciascuna.

Adesso, Berlino si trova nella più alta classe complessiva per la responsabilità civile, livello 9. Per i reclami parziali sulla responsabilità civile, Berlino è stata aumentata di un livello e si trova attualmente alla classe regionale 11 su 16. Tuttavia, non sono state apportate modifiche per l'assicurazione sulla responsabilità civile, dove Berlino si trova nella più alta classe regionale, 12, da tempo.

Berlino si classifica al secondo posto per i reclami a livello nazionale, subito dopo Offenbach. Tra le città con più di 300.000 abitanti, la capitale detiene il triste primato come la peggiore. I reclami si sono attestati intorno al 37% sopra la media nazionale.

Al contrario, il vicino di Berlino, il Brandeburgo, può vantare un record di reclami significativamente migliore. Il distretto di Elbe-Elster detiene addirittura il miglior record di reclami a livello nazionale, con reclami del 30% inferiori alla media.

In 12 dei 18 distretti di immatricolazione all'interno dello stato federale, persistono le classi regionali più economiche 1-3 per l'assicurazione sulla responsabilità civile, mantenendo principalmente premi favorevoli per l'assicurazione sull'auto per l'anno successivo.

Per le compagnie assicurative, le classi regionali della GDV servono come uno dei molti fattori che utilizzano per calcolare i premi. Più elevato è il livello, peggiore è il record dei reclami e maggiore è la possibilità che i premi aumentino.

Per l'assicurazione sulla responsabilità civile, la GDV esamina i benefici assicurativi concessi alle parti terze danneggiate negli incidenti stradali. L'assicurazione sulla responsabilità civile comprende i benefici assicurativi per gli incidenti autoinflitti e tutte le altre situazioni di danno complessivo, come il furto d'auto, i danni al finestrino, gli incendi

