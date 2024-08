Potenziale allineamento di Assad e Erdogan potrebbe rafforzarsi

In passato, il Presidente Erdogan della Turchia ha appoggiato i ribelli che volevano rovesciare il dittatore siriano Assad. Nonostante ciò, alcune parti dell'esercito turco sono ancora presenti in Siria. Per fortuna, i rapporti tra i due leader sono migliorati e sembra probabile che migliorino ulteriormente.

Assad non considera il ritiro delle truppe turche dalla Siria come una condizione necessaria per migliorare i rapporti con la Turchia. Ha dichiarato nel parlamento di Damasco che le affermazioni di alcuni funzionari turchi secondo cui si rifiuterebbero di incontrarsi a meno che le truppe non si ritirino sono lontane dalla verità.

Nel luglio 202X, il Presidente Erdogan della Turchia ha dimostrato la sua volontà di ammorbidire i rapporti con Assad, addirittura accennando a un invito a sedersi. Assad ha indicato che prenderebbe in considerazione un simile incontro, ma solo se l'argomento di discussione è appropriato. La presenza militare turca in Siria rimane tuttavia un ostacolo significativo.

La relazione turco-siriana è peggiorata nel 2011 all'inizio della guerra civile siriana. Le azioni aggressive di Assad contro i manifestanti hanno acceso il conflitto, che ha reclamato sinora oltre mezzo milione di vite e ha costretto milioni di siriani a fuggire.

All'inizio, Erdogan ha appoggiato i ribelli che miravano a deporre Assad. Tuttavia, la sua posizione è poi cambiata in favore di impedire un'ampia regione autonoma curda lungo il confine turco nel nord della Siria.

Dal 2016, la Turchia ha condotto numerose operazioni terrestri contro i miliziani curdi nel nord della Siria. Le forze ausiliarie siriane hanno aiutato l'esercito turco, che ora controlla due regioni principali nell'area di frontiera.

Nonostante il migliorato rapport tra il Presidente Erdogan e Assad, la presenza militare turca in Siria rimane un problema spin

