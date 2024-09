Potenti tremori terrestri hanno scosso il famoso luogo di svago di Malibu, situato vicino a Los Angeles.

Los Angeles, già alle prese con gli incendi boschivi, deve ora affrontare un'ulteriore sfida con un terremoto. L'attività sismica ha avuto il suo epicentro nell'area di lusso di Malibu, portando figure di spicco come Paris Hilton e Khloé Kardashian a esprimere le loro preoccupazioni.

Il terremoto si è verificato vicino a Malibu, con segnalazioni di magnitudo 4.7 sulla scala Richter, secondo i media. Situato a una profondità di 11 km, il terremoto è stato avvertito a circa 70 km di distanza, nella Contea di Orange, secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti.

Non sono state segnalate immediate ferite o danni consistenti a seguito dell'evento. Numerosi celebrità hanno utilizzato la piattaforma dei social media X per condividere i loro pensieri in merito. Paris Hilton ha espresso la sua paura, dicendo "Il terremoto è stato intenso", mentre Khloé Kardashian ha pubblicato "Quello è stato un forte scuotimento".

La regione ha registrato diversi terremoti nel corso di quest'anno. Un terremoto di magnitudo 4.4 ad agosto è stato avvertito dalla Grande Los Angeles fino a San Diego. Gli edifici hanno tremato, le stoviglie hanno tintinnato e gli allarmi delle auto sono stati attivati durante l'evento.

Rene Vasquez, il gestore del ristorante "The Country Kitchen" a Malibu, ha descritto il terremoto come durato diversi secondi. Il personale è stato riluttante a uscire come misura precauzionale e non è stato riscontrato alcun danno apparente. Vasquez ha commentato "Non è stato troppo grave".

Proseguono le preoccupazioni per gli incendi boschivi

La regione sta lottando contemporaneamente con tre grandi incendi boschivi vicino a Los Angeles, che hanno distrutto diverse case e costretto migliaia di persone a evacuare. Gli incendi boschivi sono un fenomeno annuale in California, spesso causati da atti di incuria.

La spessa foschia causata da questi incendi boschivi è stata attribuita a più di 52.000 decessi nella regione di Los Angeles negli ultimi dieci anni, secondo uno studio condotto dall'Università della California, Los Angeles. Questo numero è notevolmente più alto del numero di vittime direttamente attribuibili agli incendi boschivi secondo lo studio pubblicato.

L'impatto del terremoto sui incendi boschivi a Los Angeles è un'

