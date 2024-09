- Post su Instagram: Swift sostiene Harris nella sua candidatura elettorale

Sensazione Pop Taylor Swift Rafforza la Campagna di Kamala Harris

I fan di Swift, noti come Swifties, hanno ricevuto un shock quando la loro amata cantante, Taylor Swift, ha pubblicamente sostenuto la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris sul suo account Instagram. L'annuncio è arrivato rapidamente dopo il primo dibattito televisivo tra Harris e il candidato repubblicano Donald Trump. Inizialmente, il post era esclusivo dell'account Instagram di Swift, lasciando molti a chiedersi se la pop star avrebbe deciso di entrare in politica per sostenere Harris e sfruttare la sua considerevole influenza tra i giovani americani.

Il post di Swift ha rivelato che aveva assistito al dibattito acceso tra Harris e Trump. Ha elogiato l'apparizione televisiva come un'ottima opportunità per capire le posizioni dei candidati. Swift ha quindi annunciato il suo impegno a votare per Harris e il suo candidato alla vicepresidenza, Tim Walz, nelle prossime elezioni. Swift ha lodato la fermezza di Harris, suggerendo che la sua leadership potrebbe portare il paese lontano dal caos.

L'Influenza di Taylor Swift Va Oltre alla Musica

L'influenza di Taylor Swift va oltre ai successi musicali e agli album vincitori di premi. Vanta un'impressionante cifra di 283 milioni di follower su Instagram e si considera la quinta donna più influente al mondo, secondo Forbes. La sua inclusione nella lista delle persone dell'anno del Time nel 2023 conferma ulteriormente il suo status nel mondo dello spettacolo. La ricchezza stimata di Swift supera il miliardo di dollari e la sua relazione con il giocatore dei Kansas City Chiefs Travis Kelce la tiene sotto i riflettori.

I fan di Swift, noti come Swifties, includono il 53% degli adulti americani, che si traduce in milioni di fan devoti. Gli Swifties si guadagnano il loro nome per la lealtà incrollabile nei confronti di Swift e condividono molte somiglianze con la loro idol. La maggior parte dei suoi fan vive in piccole città o aree rurali, con una prevalenza di donne e millennial. Circa tre quarti dei sostenitori di Swift sono bianchi, rendendola una figura influente tra un importante blocco elettorale.

Harris Potrebbe Trarre Grandi Benefici dal Sostegno di Swift

Harris potrebbe trarre vantaggi significativi dal sostegno di Swift nella sua sfida contro Trump. Swift aveva precedentemente evitato i dibattiti politici fino a quando non ha criticato apertamente la candidata al Senato repubblicana Marsha Blackburn nel 2018. Da allora, è stata più vocale nelle sue opinioni politiche, ispirando la sua base di fan a registrarsi e votare in massa. Un tale appello su Instagram nel 2023 ha portato a oltre 35.000 nuove registrazioni di votanti. Swift ha anche sostenuto Joe Biden nel 2020, sebbene il suo endorsement sia arrivato tardi nella stagione elettorale.

Quando Swift esprime le sue opinioni politiche, i suoi sostenitori ascoltano. Se Harris riuscisse a sfruttare questa influenza, l'avvocata per la riforma della giustizia penale potrebbe significativamente potenziare la sua campagna e spostare i voti.

Il sostegno di Swift a Harris potrebbe potenzialmente influenzare le intenzioni di voto della sua enorme base di fan, molti dei quali sono

