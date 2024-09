Post-PK Display: Il caso di suo figlio diventa molto diffuso dopo la sua comparsa in pubblico

Un calciatore sudcoreano Son Jun-ho ha ricevuto un divieto permanente in Cina e ha fatto accuse pesanti in patria. Il suo datore di lavoro, Suwon FC, sembra trovare la situazione troppo controversa. In modo formale, Son ha richiesto la risoluzione del suo contratto.

Dopo il divieto a vita in Cina e le sue accuse, Son Jun-ho e Suwon FC stanno prendendo strade separate. Il club di calcio sudcoreano di prima divisione ha annunciato la risoluzione del contratto di Son, come riportato dall'agenzia di stampa Yonhap. La squadra ha pubblicato una dichiarazione su Instagram. Il direttore sportivo Choi Soon-ho ha dichiarato che sarebbe stato irrispettoso nei confronti dei tifosi continuare con Son in queste circostanze.

Un'altra dichiarazione del club, in circolazione, presenta una versione diversa della separazione: "Abbiamo concordato con la sua richiesta di risoluzione del contratto dopo che ha espresso le sue preoccupazioni per il club, i suoi compagni di squadra e i tifosi".

Questa settimana, la Chinese Football Association ha bandito a vita il calciatore sudcoreano Son dalle attività calcistiche in Cina a causa di accuse di corruzione e sospetti di combine. Queste accuse riguardano il periodo di Son con il club di prima divisione Shandong Taishan tra il 2021 e il 2023. Più di 40 altri calciatori e funzionari del club hanno ricevuto un divieto a vita.

Negazione e controaccuse

Subito dopo l'annuncio dell'associazione cinese, Son ha respinto le accuse a Suwon, in modo emotivo. Ha anche sostenuto che le autorità cinesi lo hanno costretto a fare una confessione. Son è stato imprigionato per circa dieci mesi nella Repubblica Popolare durante le indagini, prima di essere rilasciato a marzo di quest'anno. L'associazione cinese ha inviato i risultati delle indagini alla FIFA. Se la FIFA seguisse la decisione cinese e lo bandisse a livello internazionale, ciò segnerrebbe la fine della carriera di Son.

Choi ha dichiarato che la squadra aveva inizialmente considerato di mantenere Son, ma ora la situazione si è fatta troppo complicata. Hanno deciso che la risoluzione del contratto era la scelta giusta. Yonhap ha notato che la conferenza stampa a Suwon ha lasciato più domande che risposte, contribuendo a un cambiamento dell'opinione pubblica contro di lui.

