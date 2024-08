- Possono essere stati uccisi due ragazzi.

A causa di un tentato omicidio e altri crimini, un 17enne comparirà presto dinanzi al tribunale regionale di Bautzen. Nel mese di agosto 2023, armato, è entrato in una scuola di Bischofswerda, ferendo gravemente un bambino di otto anni. Secondo la polizia, l'aggressore si è dato fuoco dopo l'incidente, che è stato spento, e poi è stato arrestato. Il ragazzo, allora 16enne, aveva frequentato quella scuola. La polizia non ha inizialmente escluso che volesse appiccare il fuoco all'edificio scolastico.

Gli vengono inoltre contestati lesioni personali gravi e incendio doloso

Gli vengono contestati anche lesioni personali gravi e incendio doloso. Secondo il tribunale regionale, nel mese di maggio 2023 ha appiccato il fuoco a una casetta in un orto e aveva pianificato una sparatoria nella sua scuola precedente. Al momento dell'ingresso nell'edificio scolastico, avrebbe avuto con sé delle bottiglie molotov, una pistola ad acqua giocattolo riempita di alcol e un accendino.

Presunto colpevole si dà fuoco e si ferisce gravemente

"Mentre apparentemente stava preparando il suo piano nel bagno dei maschi, è stato sorpreso da uno studente, che ha attaccato improvvisamente alle spalle con un coltello," ha dichiarato il tribunale. A causa degli eventi successivi, il sospetto ha considerato il suo piano fallito e si è dato fuoco insieme ai suoi vestiti. Poi è sceso dalle scale in fiamme, ferendosi gravemente e cadendo inizialmente in coma.

Il processo inizia questo mercoledì. Le udienze dinanzi alla camera minorile sono previste fino al 18 settembre e non sono pubbliche, poiché il sospetto è minorenne.

