- "Posso solo consigliare di non nuotare nel fiume"

Dall'inizio dell'anno, almeno 253 persone sono annegate in Germania - significativamente di più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo l'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG), ci sono state 35 vittime in meno di annegamento nei primi sette mesi dell'anno scorso.

"Se l'estate fosse stata più costante, probabilmente ci sarebbero state ancora più vittime," ha detto il presidente della DLRG Ute Vogt. In particolare, per il terzo anno consecutivo, più persone sono morte nei fiumi.

In totale, i decessi nei fiumi e nei laghi, che sono generalmente non sorvegliati, hanno rappresentato due terzi degli incidenti fatali. Fino ad ora quest'anno, 77 persone sono annegate nei laghi, leggermente meno rispetto all'anno scorso (82). Nei fiumi, 92 persone sono morte, rispetto ai 77 incidenti fatali alla fine di luglio 2023. Quattordici persone sono morte nei torrenti, rispetto alle 8 dell'anno scorso.

"Le acque correnti rappresentano i maggiori rischi," ha detto Vogt. "Consiglio vivamente di non nuotare nei fiumi per la maggior parte delle persone."

La maggior parte non è un nuotatore sufficientemente allenato

In precedenza, il presidente della DLRG Vogt aveva sottolineato: "La maggior parte delle persone non è in grado di nuotare in modo sicuro nei fiumi." Il motivo: non sono nuotatori sufficientemente allenati. In particolare, nuotare da soli in un fiume è "veramente molto pericoloso."

Negli ultimi giorni, gli incidenti di nuoto nei fiumi hanno tenuto impegnati i servizi di soccorso: sul Reno al confine tedesco-svizzero, una donna di 29 anni e un teenager sono scomparsi domenica - mercoledì pomeriggio è stato ritrovato un corpo, presumibilmente quello del 15enne. A Ulm, un 17enne è morto, il suo corpo è stato ritrovato in una centrale elettrica sul Danubio. Secondo i resoconti della polizia, si trattava di un teenager scomparso da venerdì.

Più di un motivo per l'aumento del numero di vittime di annegamento

Nazionewide, almeno 378 persone sono annegate l'anno scorso - nel 2022, c'erano ancora 355 incidenti fatali di annegamento. Secondo la DLRG, l'annegamento si verifica quando si immerge in o sotto l'acqua, causando una carenza di ossigeno potenzialmente letale. Ciò può verificarsi mentre si è coscienti o incoscienti, ad esempio dopo una caduta o un tuffo in un ostacolo sommerso.

Secondo la DLRG, ci sono più di un motivo per l'aumento degli annegamenti: oltre agli incidenti sportivi e di nuoto, i soccorritori acquatici hanno menzionato gli incidenti nelle zone inondate. Inoltre, le persone trascorrono più tempo e si dedicano frequentemente alle attività acquatiche prima nell'anno. Solo ad aprile ci sono state 29 vittime di annegamento - rispetto alle 14 dello stesso mese dell'anno scorso. Ciò suggerisce che "il cambiamento climatico ci presenta nuove sfide," ha detto Vogt.

Fino ad ora quest'anno, più persone sono morte anche in mare - 13, rispetto alle 9 dell'anno scorso. Dei 13 vittime, 10 sono morte nel Mar Baltico, 3 nel Mare del Nord. La DLRG ha attribuito i decessi nel Mare del Nord principalmente agli incidenti in barca e vela.

Tra i morti, gli uomini sono stati nuovamente prevalentemente colpiti - in totale, 188 uomini e 58 donne sono morti, con il genere ignoto in 7 casi. Quasi ogni terzo vittima - o 64 in totale - era più anziana di 70 anni, 60 erano tra i 50 e i 70 anni. Pertanto, il numero di vittime di annegamento over 50 è aumentato di 41 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo la DLRG, gli anziani spesso sperimentano incidenti di nuoto a causa di condizioni preesistenti.

La maggior parte delle persone è annegata nei primi sette mesi dell'anno nella Renania Settentrionale-Vestfalia - sono stati registrati 42 decessi per immersioni rispetto ai 37 dello stesso periodo dell'anno scorso. In Baviera, il numero di morti è passato da 33 a 35, in Bassa Sassonia da 20 a 30, e nel Brandeburgo da 16 a 21.

Gli sport acquatici non sono completamente privi di rischi. Da gennaio a luglio, circa 20 persone sono annegate mentre facevano attività come il paddle surf, il kitesurf o la navigazione in barca - un numero che ha già superato il totale dell'intero 2023.

Vogt ha spiegato che le vittime avevano una cosa in comune. Non indossavano il giubbotto di salvataggio. Anche i buoni nuotatori non sono immuni dai problemi circolatori dopo essere finiti in acqua. Inoltre, gli appassionati di sport acquatici spesso si avventurano da soli, rendendo difficile l'assistenza in caso di emergenza. "Purtroppo, molte persone non pensano abbastanza alla loro sicurezza personale, non prendono precauzioni e sopravvalutano le loro capacità," ha detto Vogt.

"Migliorare le competenze di sicurezza personale"

Allora, cosa si può fare? Dal punto di vista dell'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG), è chiaro che le competenze di sicurezza personale delle persone devono migliorare. Loro vedono le scuole come la chiave per raggiungere questo obiettivo. Stefan Albrecht, presidente dell'associazione regionale della DLRG della Renania Settentrionale, ha anche consigliato di non affidarsi alle recensioni online dei punti di immersione, ma di usare il buon senso invece.

La DLRG si definisce l'organizzazione di salvataggio acquatico volontaria più grande del mondo, con circa 580.000 membri.

Despite the increasing number of drowning deaths due to various reasons such as climate change and water activities, DLRG President Ute Vogt strongly advises against swimming in rivers due to the inherent risks. In recent days, several swimming accidents in rivers have resulted in fatalities, underscoring the need for caution and adequate training.

Leggi anche: