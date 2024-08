- Possibilità di fulmini, tempeste e pioggia dopo tempeste in Renania settentrionale-Vestfalia

A causa di forti piogge e fulmini, i residenti del Nord Reno-Westfalia possono aspettarsi temporali anche oggi. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), forti piogge e raffiche di vento possono verificarsi in alcune aree. Il DWD ha emesso un avviso ufficiale per la regione urbana di Aquisgrana e i distretti di Euskirchen e Düren per il pomeriggio.

Il maltempo nella serata e nella notte di martedì ha causato strade allagate e colpi di fulmini in molti luoghi. Il DWD aveva emesso il livello di allerta massimo per maltempo estremo per una fascia tra Düsseldorf e il Münsterland nella serata. Secondo un primo rapporto del Ministero dell'Interno, non ci sono stati morti o feriti gravi, ma ci sono state più chiamate del solito.

Numerosi colpi di fulmini

A Oberhausen ci sono state numerose chiamate a causa di alberi caduti e seminterrati allagati. C'è stato anche un breve blackout nella zona della città. A Düren, i vigili del fuoco hanno dovuto fare fronte a numerosi alberi caduti, secondo i rapporti della polizia.

La polizia di Düren ha segnalato due incendi di tetti causati da colpi di fulmini ad Aldenhoven. A Grevenbroich, un colpo di fulmine ha anche appiccato il fuoco alle travi del tetto di due edifici residenziali nella serata di martedì. Colpi di fulmini hanno anche causato chiamate a Würselen, dove il tetto di un edificio ha preso fuoco e ha reso la casa inabitabile.

Alberi caduti e grandine

Duisburg è stata particolarmente colpita. I vigili del fuoco hanno risposto a un totale di 344 chiamate fino al mattino. Soprattutto l'allagamento dei seminterrati e dei sottopassi ha tenuto impegnati gli aiutanti. Una persona è stata colpita così gravemente da un chicco di grandine da procurarsi una ferita alla testa. La polizia ha segnalato diverse sezioni allagate sull'A59 e A42 vicino a Duisburg.

A Gronau, una donna è rimasta intrappolata nella sua auto dopo che un albero le è caduto sopra, hanno riferito i vigili del fuoco. Il passeggero è stato in grado di lasciare l'auto illeso e cercare riparo in una vicina locanda. Anche nella città di Drolshagen nel sud del NRW ci sono state chiamate d'emergenza a causa di strade allagate, alberi caduti e seminterrati allagati, come hanno riferito i vigili del fuoco.

**Il maltempo ha anche interessato il traffico ferroviario. Colpi di fulmini nelle cassette di segnalazione a Coesfeld e tra Kempen e Krefeld hanno causato disagi. Vicino Hennef, un albero caduto apparentemente

