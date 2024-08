- Possibilità di estrazione geotermica nella Sassonia sudoccidentale

In cerca di fonti energetiche sostenibili, ci sono alcune notizie entusiasmanti sulla possibilità di utilizzare l'energia geotermica a Lengenfeld, distretto di Vogtland. Secondo i risultati dell'Ufficio di Stato per l'Ambiente, l'Agricoltura e la Geologia, gli esami preliminari di estesi scansioni sismiche suggeriscono una zona allentata a una profondità di 2-3 chilometri all'interno del massiccio di granito. Questa zona interessante potrebbe essere utile per le applicazioni geotermiche profonde, date le sue caratteristiche geologiche.

L'energia geotermica profonda consente di captare calore da diverse migliaia di metri sotto la superficie attraverso il trivellamento. Gli studi finanziati dall'Agenzia Ambientale fanno parte di un progetto che mira a valutare il potenziale geotermico del massiccio di granito che si estende sotto Schönbrunn e Eichigt. Oltre a determinare la profondità del massiccio di granito, l'indagine dei sistemi di fratture permeabili, dove l'acqua portatrice di calore potrebbe scorrere, è stata una priorità. Questi sistemi di fratture sono essenziali per l'utilizzo dell'energia geotermica nella zona.

In testa alla ricerca di trivellazione futura

Attualmente, i dati raccolti sono in fase di ulteriore analisi. Entro la metà del 2025, i ricercatori sperano di creare un modello completo della sottosuolo, che potrebbe aprire la strada a un progetto di trivellazione di ricerca per l'energia geotermica circa due anni dopo. Secondo l'Agenzia Ambientale, i risultati attuali rappresentano un passo significativo verso la potenziale sfruttamento delle risorse geotermiche profonde nella regione.

Il progetto dell'Agenzia Ambientale sta esaminando il potenziale geotermico del massiccio di granito di Lengenfeld, che potrebbe ridurre significativamente la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e avere un impatto positivo sull'ambiente. In caso di successo, l'utilizzo dell'energia geotermica profonda potrebbe ridurre le emissioni di gas serra, a beneficio dell'ambiente.

