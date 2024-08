- Possibili tempeste nuvolose, tempo estivo in Sassonia

A metà settimana, i residenti della Sassonia possono aspettarsi piogge e temporali, con il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) che prevede condizioni meteorologiche avverse con forti piogge, fino a 30 litri per metro quadrato, e raffiche isolate con grandine.

Inizialmente, oggi ci sarà una mescolanza di sole e nuvole. Con le temperature che raggiungono i 31°C, le nuvole cumuliformi in aumento porteranno piogge locali e condizioni meteorologiche avverse nel corso della giornata, con possibili grandine e forti piogge. Nella notte, con le temperature che scendono around 13°C, le piogge diminuiranno e si sposteranno verso est.

Il fine settimana si annuncia migliore

Giovedì ci sarà una mescolanza di sole e nuvole, con condizioni asciutte e temperature fino a 26°C. Le temperature minime notturne scenderanno a 9°C.

Venerdì rimarrà caldo e estivo, con una massima di 28°C. Potrebbero esserci piogge locali, ma il DWD prevede per lo più condizioni asciutte con aumento della copertura nuvolosa.

La previsione del tempo per la Sassonia di giovedì indica una giornata asciutta con sole e nuvole, ma venerdì potrebbe portare piogge locali come parte del modello di condizioni meteorologiche miste. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) continua a mettere in guardia da possibili eventi meteorologici avversi, tra cui grandine e forti piogge isolate.

