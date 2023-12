Possibili problemi di viaggio durante le vacanze grazie alla fusione di due tempeste che colpiscono gli Stati Uniti centrali

Secondo le previsioni di fine anno dell'AAA, i 10 giorni di viaggio per le vacanze che iniziano sabato saranno probabilmente i più affollati di sempre negli aeroporti statunitensi. Complessivamente, si prevede che 115 milioni di americani viaggeranno ad almeno 50 miglia da casa in questo periodo festivo. Ecco cosa possono aspettarsi molti di loro.

Venerdì: Viaggi difficili in Occidente

L'ovest è il destinatario non proprio fortunato di due tempeste simultanee venerdì, una nel sud-ovest e una nel nord-ovest, ed è la regione degli Stati Uniti con maggiori probabilità di subire disagi negli spostamenti.

La stessa tempesta che giovedì ha scaricato piogge a raffica e inondato porzioni della California meridionale si espanderà nel sud-ovest venerdì. Periodi di forti piogge aumenteranno le preoccupazioni per le inondazioni in Arizona venerdì e in alcune zone del New Mexico entro venerdì sera.

Venerdì, con il persistere delle piogge, sono possibili ulteriori inondazioni nella California meridionale.

Secondo il Weather Prediction Center, venerdì è previsto un rischio di precipitazioni eccessive di livello 2 su 4 per la California meridionale e gran parte dell'Arizona meridionale.

Più a nord, una tempesta arrivata nel Pacifico nordoccidentale nella prima mattinata di venerdì attraverserà il nordovest nel corso della giornata e si spingerà verso le Montagne Rocciose nella tarda serata di venerdì.

Venerdì è probabile che si verifichi più di mezzo metro di neve in alcune zone delle Cascade Mountains di Washington. Questo include il famoso Stevens Pass che attraversa le Cascades, che potrebbe bloccare i viaggi per gli automobilisti senza catene da neve. La pioggia cadrà a basse quote in tutto il Nord-Ovest.

Altrove, le condizioni saranno asciutte e in gran parte calme per i viaggiatori dell'Est venerdì. Qualche pioggia si estenderà dalle pianure meridionali al Midwest tra venerdì e sabato, ma è improbabile che si verifichino piogge intense e alluvionali.

Sabato e domenica: Temporali, ma caldo record per alcuni

Le due tempeste dirompenti che hanno attraversato l'Ovest venerdì si combineranno per formare una tempesta più grande sulle Montagne Rocciose sabato e avranno un impatto sugli Stati Uniti centrali domenica. I problemi di viaggio aumenteranno sabato con l'accumulo di neve dall'Idaho e dal Montana attraverso il Colorado e il Nuovo Messico.

Chi sabato si recherà in auto a trovare i propri cari sulle Montagne Rocciose dovrà prepararsi a un viaggio potenzialmente lungo e pieno di neve. La neve continuerà nel Wyoming e nel Colorado domenica e si espanderà in Nebraska e nei Dakota quando la tempesta si spingerà verso gli Stati Uniti centrali.

Fino a sabato sera arriverà a Denver un misto di pioggia e neve, prima di passare completamente alla neve domenica. La neve potrebbe creare problemi ai viaggiatori aerei dell'ultimo minuto, soprattutto a quelli diretti all'aeroporto internazionale di Denver, l'hub più trafficato della regione.

Lontano dalla neve, la pioggia si estenderà dalle pianure meridionali e dalla bassa valle del Mississippi al Midwest domenica, quando la tempesta espanderà la sua portata.

La pioggia potrebbe essere a tratti intensa, soprattutto nelle aree più vicine alla Costa del Golfo. Domenica è previsto un rischio di precipitazioni eccessive di livello 2 su 4 per oltre nove milioni di persone in gran parte della Louisiana e in porzioni di Mississippi, Texas e Arkansas.

Le strade bagnate e il traffico intenso della vigilia di Natale porteranno probabilmente a spostamenti molto lenti in aree metropolitane come Dallas e Kansas City. In luoghi come New Orleans, dove le piogge sono più intense, le strade allagate porteranno all'arresto degli spostamenti.

Anche la velocità del vento aumenterà in tutta la parte centrale degli Stati Uniti domenica, e in molti luoghi sarà ventilato con possibili raffiche di vento più forti. Sono possibili ritardi nei voli quando le raffiche di vento più forti diventano più frequenti.

In genere, una grande tempesta negli Stati Uniti centrali alla vigilia di Natale significherebbe neve per una fascia molto più estesa della regione, ma quest'anno è diverso.

In tutta la regione sono previste temperature molto miti e potenzialmente da record, grazie anche all'influenza di El Niño, un modello naturale di oceano e meteo nel Pacifico tropicale che influenza il tempo in tutto il mondo.

I record di temperatura giornaliera sono a rischio nell'Upper Midwest sabato e in gran parte del Midwest e delle pianure alla vigilia di Natale. Il caldo record si estenderà probabilmente fino al giorno di Natale nel Midwest.

Giorno di Natale: Umido e mite, non bianco

La tempesta del fine settimana si spingerà verso est lunedì e darà vita a un giorno di Natale mite e umido dal Midwest al Sud-Est.

Come domenica, le piogge più intense, che potrebbero causare inondazioni, rimarranno confinate alle aree vicine alla costa del Golfo lunedì. Le piogge più a nord saranno a tratti costanti, ma è improbabile che causino allagamenti significativi.

In una delle uniche zone fredde della tempesta rimaste entro lunedì, continuerà a nevicare in alcune zone del Nebraska e un mix gelido di pioggia, neve e nevischio potrebbe avere un impatto su alcune zone dell'Iowa, del Minnesota e del Wisconsin.

Altrove, il giorno di Natale sarà asciutto per la maggior parte dell'ovest e del nord-est.

Come se non bastasse, questo Natale potrebbe segnare un altro record negativo di precipitazioni nevose per coloro che sognano un Natale bianco.

Secondo il NOAA, venerdì mattina solo il 13,2% degli Stati Uniti continentali aveva neve al suolo, il cosiddetto manto nevoso. La maggior parte di questo manto nevoso si trova nelle Montagne Rocciose e nelle Cascate, con alcune zone alte del Nord-Est.

Le nevicate sulle Montagne Rocciose nel fine settimana contribuiranno probabilmente ad aumentare leggermente la percentuale di copertura nevosa complessiva. Ma potrebbe non essere sufficiente per evitare che quest'anno si abbia una copertura nevosa natalizia tra le più scarse dal 2003, quando il 21,2% degli Stati Uniti aveva neve al suolo.

