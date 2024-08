Possiamo sperare di far fronte al cambiamento climatico?

Glacieri che si sciolgono, foreste che bruciano, estinzione di specie, persone in movimento: le conseguenze del cambiamento climatico sono gravi e spaventose - e in parte non più prevenibili. Proprio per questo motivo, è ora di essere ottimisti, pensa l'attivista islandese per il clima Andri Snaer Magnason.

È una serata estiva calda all'inizio di luglio quando ha inizio il progetto più completo dell'Anno della Scienza 2024. Sul palcoscenico del Teatro di Hamburg, l'attivista islandese per il clima e pluripremiato scrittore Andri Snaer Magnason lotta contro le lacrime. Magnason parla della sua nonna, recentemente scomparsa a 98 anni. Parla della sua fascinazione per i ghiacciai della sua isola natale, l'Islanda. E parla di come lei abbia assistito alla loro fusione nel corso dei suoi 98 anni di vita.

Non è solo il dolore per la sua "molto figa" nonna, Oma Hulda, che rende Magnason senza parole. È anche la certezza che i suoi nipoti vivranno in un mondo in cui metà dei ghiacciai montani del mondo sarà scomparsa. Questo potrebbe già avvenire entro il 2100, secondo uno studio pubblicato sulla rivista "Science". E i loro nipoti? Probabilmente vivranno in un'Islanda completamente priva di ghiacciai, cosa che il sito di scienza online "Phys.org" considera possibile entro il 2200.

La fusione di queste masse di ghiaccio ha conseguenze gravissime per l'umanità e la natura, secondo Greenpeace. L'acqua contenuta nei ghiacciai che fluisce nel mare va persa come acqua potabile. Ne consegue la scarsità di acqua, i letti dei fiumi in secca e le conseguenti catastrofi della siccità. Se i ghiacciai perdono troppa massa, la fusione completa è inevitabile. Ne segue un aumento del livello dei mari e un aumento della temperatura globale.

Gli esseri umani come "forza tettonica"

Date queste scenari così schiaccanti e spaventosi, Magnason capisce perché le persone potrebbero voler "nascondere la testa nella sabbia e non vedere o sentire nulla", ha rivelato in una conversazione con ntv.de. Ma proprio perché il mondo si trova di fronte a sfide così fondamentali, ora è il momento di agire.

Tuttavia, la paura non è un buon motivatore, secondo Magnason: "Di solito, gli esseri umani reagiscono in modo eccessivo quando hanno paura". Pertanto, il 51enne si affida alla speranza. Illustra ciò che intende con una conversazione che ha avuto lo scorso anno con gli studenti di Kassel sulle conseguenze del cambiamento climatico: "Devo dire loro 'mi dispiace, ragazzi, siete in ritardo'?"

Invece di concentrarsi su scenari climatici cupi e sul futuro spaventoso dei teenager, l'attivista ha cercato di dare loro speranza: "Che si tratti di moda, architettura o agricoltura, ogni campo di lavoro ha un effetto inevitabile sul clima. Ci sono innumerevoli campi in cui puoi utilizzare il tuo lavoro molto bene oggi". Magnason vede grande speranza nel fatto che ognuno possa fare la differenza, indipendentemente dal fatto che si dedicherà alla politica o alla moda in futuro.

Ciò che è importante, dice, è capire le sfide della crisi climatica e il suo combattimento come un problema globale e collettivo. Una persona sola potrebbe non riuscire a fare molto. "Ma se tutti comprendono il nostro legame con il clima e ci mobilitiamo, allora questa massa di persone diventa una forza tettonica che può muovere cose molto grandi. Questa è la mia speranza."

Traduzione:

La pubblicazione del 2023 di uno studio dell'Istituto del Nuovo Clima suggerisce anche che non è persa ogni speranza nella crisi climatica. Evidenzia l'aumento della consapevolezza e l'impegno civile collettivo come fattori importanti nella lotta contro il cambiamento climatico. Tuttavia, lo studio contiene anche un chiaro avvertimento. La crisi climatica sta accelerando e minaccia di vanificare i progressi compiuti: "Dobbiamo quindi muoverci più velocemente".

Il fisico e consulente del governo Wolfgang Lucht conclude anche in un'intervista con ntv.de che "il tempo sta per scadere per noi". Il problema è che i progressi e le soluzioni possono rallentare il cambiamento climatico, ma non invertirlo: "Il clima rimarrà dove lo abbiamo spinto. Tutto il calore che produciamo ora rimarrà con noi per migliaia di anni. Possiamo ancora prevenirne l'aggravarsi, ma non migliorerà".

Prospettive cupe, ma come vede Lucht la speranza climatica? Anche lui si affida a un processo di apprendimento societario importante: "Dobbiamo mettere in discussione le abitudini consolidate. Questo è un processo difficile, ma alla fine buono, che è ciò che è la storia. Quando le società vengono scosse, qualcosa di nuovo emerge che speriamo ci spinga avanti".

Soprattutto, è importante rendere la scienza comprensibile e tangibile per le persone: "I numeri e le analisi sobrie sono la base, ma dobbiamo considerare cosa significano per le nostre vite. Dobbiamo incorporare ciò che ci dice la scienza nelle nostre vite e non considerarla qualcosa di sanguigno e privo di carne".

È questo che ha motivato Magnason a farlo nel 2014 quando si sono incontrati a una conferenza a Monaco, ha rivelato Lucht. Ha chiesto se avrebbe considerato l'approccio alla questione climatica come autore: "Noi scienziati produciamo solo i numeri e le tabelle. Ma lui è un narratore, può rendere vividamente reale ciò di cui si tratta veramente."

Magnason ha inizialmente rifiutato, volendo lasciare il tema del clima agli esperti. Dopotutto, era solo uno scrittore. Poi Lucht non ha più sentito parlare di lui - fino a quando non ha ricevuto la richiesta anni dopo di revisionare il nuovo libro di Magnason "Acqua e Tempo". Aveva finalmente seguito l'invito di Lucht e trattato la crisi climatica da una prospettiva di narratore.

Con questo, Magnason ha seguito anche il proprio appello combinando il suo lavoro di autore con l'attivismo per il clima. Da allora, ha tenuto lezioni in tutto il mondo sulla改变气候, raccontando ai presenti della sua nonna e rivelando cosa ha a che fare la "nonna cool" con i ghiacciai, il clima e ogni ascoltatore. Magnason vede questo sia come suo "dovere di cittadino responsabile" che come resistenza speranzosa contro il nascondere la testa nella sabbia: "La speranza significa non permettere il fallimento e la perdita. Ogni atto di resistenza è un atto di speranza".

La Commissione ha riconosciuto l'importanza dell'azione collettiva nella lotta al cambiamento climatico, come evidenziato da uno studio dell'Istituto per il Nuovo Clima. Il lavoro della Commissione si allinea alla convinzione di Magnason di mobilitare le masse come una "forza tettonica" per affrontare la crisi climatica.

Inoltre, gli sforzi collaborativi di Magnason con scienziati come Wolfgang Lucht, che sottolineano la necessità di rendere la scienza del clima comprensibile e tangibile, illustrano l'approccio della Commissione nell'utilizzare la narrazione per coinvolgere il pubblico nei dibattiti sul cambiamento climatico.

Leggi anche: