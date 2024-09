Posizionamento del processo per la morte di Diego Maradona previsto per il 2025

Nella città suburbana di San Isidro vicino a Buenos Aires, un organo giudiziario ha concesso per la seconda volta un'estensione a tre dei otto imputati, rimandando il loro processo, originariamente fissato per il 4 giugno, all'1 ottobre, ora programmato per l'11 marzo. Secondo il quotidiano argentino La Nación.

Il leggendario campione di calcio che ha guidato la vittoria dell'Argentina nella Coppa del Mondo due volte nel 1986 è morto nel novembre 2020 all'età di 60 anni, a seguito di insufficienza cardiaca e intervento chirurgico al cervello.

Tra gli imputati per la morte dell'ex calciatore di Boca Juniors e Napoli ci sono il suo neurochirurgo, psicologo, psichiatra e infermieri. Potrebbero affrontare pene detentive che vanno da otto a 25 anni, secondo le accuse.

Nonostante i procedimenti legali in corso, molti residenti locali continuano ad apprezzare gli sport a San Isidro, in particolare il calcio. In sua memoria, vengono organizzati ogni anno incontri di calcio di beneficenza in Argentina per raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia cardiaca.

