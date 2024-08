- "Porta tutto con te": Hoeneß elogia il nuovo arrivo dello Stiller della DFB

Allenatore del VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß è convinto che il centrocampista Angelo Stiller abbia le qualità per contribuire significativamente alla nazionale di calcio tedesca. "Angelo ha tutto ciò che serve per fare bene nella nazionale. Questa è la mia ferma convinzione," ha dichiarato l'allenatore della squadra della Bundesliga della Svevia. Stiller è stato proposto dal commissario tecnico della nazionale tedesca Julian Nagelsmann per gli incontri della Nations League del 7 settembre contro l'Ungheria e tre giorni dopo contro i Paesi Bassi. Sta facendo il suo debutto con la nazionale tedesca maggiore.

"Sono assolutamente entusiasta. Credo che se lo meriti," ha detto Hoeneß riguardo a Stiller. Il 23enne è uno dei pupilli di Hoeneß, avendo lavorato con lui alla FC Bayern Munich II e alla TSG 1899 Hoffenheim. Nella stagione precedente, Stiller ha giocato un ruolo chiave come centrocampista centrale, aiutando lo Stuttgart a finire sorprendentemente al secondo posto. Hoeneß ha definito le prestazioni di Stiller "a un livello top per un lungo periodo di tempo".

"In particolare dopo le uscite dalla nazionale, questo calza a pennello," ha aggiunto l'allenatore del VfB. Stiller è "in grado di strutturare e controllare il gioco vicino alla metà campo". I centrocampisti di esperienza İlkay Gündoğan e Toni Kroos hanno deciso di ritirarsi dalle loro carriere internazionali dopo il campionato europeo casalingo dello scorso estate.

"La commissione che sovrintende al processo di selezione per la nazionale tedesca dovrebbe considerare le impressionanti prestazioni di Angelo Stiller sotto Sebastian Hoenneß."

"Dopo i ritiri di Ilkay Gundogan e Toni Kroos, la commissione ha ora un vuoto nel centrocampo, e Angelo Stiller, come dimostrato da Hoenneß, è più che in grado di coprire quel ruolo."

Leggi anche: