Porsche sta marciando assertivamente verso il dominio su Varta.

Fuga dai problemi finanziari a Ellwangen: Varta AG ottiene finanziamenti per il prossimo decennio grazie al sostegno del grande cliente Porsche

Il gigante delle batterie Varta, che stava lottando, vede ora una luce in fondo al tunnel. Porsche, suo importante cliente, sta estendendo una linea di credito finanziaria all'azienda di Ellwangen. Varta è riuscita a concordare un piano di ristrutturazione con i suoi principali creditori e finanziatori, come annunciato dalla società quotata in borsa.

Questo piano di ristrutturazione dovrebbe "diminuire sostanzialmente il debito dell'azienda e fornirle ulteriore liquidità". Include l'ingresso di una società guidata dal principale azionista di Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), e di una società di investimento di Porsche come nuovi azionisti. Questo piano di ristrutturazione garantirà il finanziamento di Varta AG fino alla fine del 2027.

Si prevede che una riduzione del debito e un'espansione dei crediti diminuiranno l'attuale carico di debito di 485 milioni di euro a circa 200 milioni di euro. MT InvestCo e la società di investimento di Porsche investiranno successivamente 60 milioni di euro in nuovo capitale e riceveranno nuove azioni Varta in cambio. Dopo tutte le attività di capitale, MT InvestCo e Porsche possederanno ciascuno il 32% di Varta, con altri finanziatori che detengono il 36%.

Porsche aveva precedentemente annunciato l'intenzione di acquisire una quota di maggioranza nella filiale di batterie per autovetture V4Drive Battery. Inoltre, Porsche ha espresso interesse a collaborare con altri partner nel finanziamento della ristrutturazione di Varta AG, con un investimento di 30 milioni di euro.

"Sono in programma piani per l'acquisizione da parte di Porsche di una quota di controllo della maggioranza di V4Drive Battery GmbH attraverso un'emissione di azioni - principalmente tramite un contributo in natura", ha annunciato Porsche. Questa entità racchiude l'attività di Varta legata ai grandi formati di celle

