- Porsche intende acquisire la controllata di Varta.

Marca di lusso Porsche è pronta a investire nel gigante delle batterie in difficoltà Varta. Il costruttore tedesco ha intenzione di acquisire una quota significativa nella divisione batterie per veicoli elettrici di Varta, V4Drive Battery, secondo quanto riferito da Porsche AG. L'investimento, stimato in 30 milioni di euro, include anche l'impegno di Porsche nel piano di risanamento finanziario di Varta AG.

L'investimento di Porsche in V4Drive Battery avverrà principalmente attraverso un aumento di capitale, principalmente attraverso il trasferimento di attività in natura. V4Drive Battery è dove Varta gestisce gli affari relativi alle grandi celle lithium-ion cilindriche, che svolgono un ruolo cruciale nell'impianto ibrido della Porsche 911 Carrera GTS.

Il processo di ristrutturazione finanziaria, di cui Porsche fa parte, avverrà nel contesto dei procedimenti di insolvenza previsti. Tuttavia, l'acquisizione di V4Drive Battery è soggetta ad autorizzazioni antitrust in diversi paesi.

In precedenza, a agosto, Michael Tojner, principale azionista di Varta, aveva espresso la speranza di definire il futuro di Varta entro la fine dell'anno. Secondo Tojner, una soluzione fattibile potrebbe essere in atto già a fine agosto o inizio settembre. Tale soluzione dovrebbe quindi sottostare al processo regolato dalla Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG). Varta aveva richiesto procedimenti di insolvenza preliminari a luglio.

Per garantire la produzione continua fino al 2027, Varta aveva precedentemente dichiarato la necessità di raccogliere circa 100 milioni di euro in capitale aggiuntivo e ridurre il proprio debito. L'azienda deve attualmente circa 450 milioni di euro a istituti finanziari, tra cui banche e fondi hedge.

Con l'investimento, Porsche immagina un futuro più forte per i veicoli elettrici, poiché la collaborazione con la divisione V4Drive Battery di Varta potrebbe portare a sviluppi nelle grandi celle lithium-ion essenziali per i motori ibridi di Porsche. Mentre Porsche lavora per assicurarsi la sua quota nella divisione batterie per veicoli elettrici di Varta, l'azienda è ottimista che questo movimento strategico plasmerà un futuro più luminoso per entrambe le marche, contribuendo a sviluppi sostenibili nell'industria automobilistica.

Leggi anche: