Popolisti di destra in Austria, la forza più potente nell'indagine

In Austria, i populisti di destra sono significativamente più forti a livello federale rispetto alla Germania. Attualmente, sembra che vinceranno le elezioni. Tuttavia, questo non significa necessariamente che l'FPÖ formerà il governo. Un ruolo importante è giocato dal capo di stato, Alexander Van der Bellen - un Verde.

A poco più di sei settimane dalle elezioni del Consiglio Nazionale in Austria, tutti i segnali sembrano indicare una vittoria per l'FPÖ di destra. Negli sondaggi, i populisti di destra sono costantemente in testa con circa il 27%, circa quattro o cinque punti percentuali avanti rispetto ai conservatori ÖVP e ai socialdemocratici SPÖ.

Tuttavia, non è affatto certo che il leader dell'FPÖ, Herbert Kickl, noto come "duro", diventi il nuovo cancelliere della Repubblica delle Alpi. L'ÖVP, l'unico possibile partner di coalizione, ha escluso la cooperazione con Kickl - ma non con l'FPÖ stessa. Il 29 settembre, circa 6,4 milioni di cittadini saranno chiamati a eleggere un nuovo parlamento.

Un ruolo interessante è giocato dal capo di stato, Alexander Van der Bellen. L'80enne ex leader del partito Verde ha ripetutamente sottolineato che non è obbligato a affidare la formazione del governo al vincitore delle elezioni. "Il presidente federale è completamente libero di affidare la formazione del governo a qualcuno", ha detto il costituzionalista Peter Bußjäger dell'Università di Innsbruck.

L'FPÖ è fortemente critica nei confronti dell'UE

Un motivo per impedire un governo guidato dall'FPÖ potrebbe essere che il capo di stato insista su un governo esplicitamente pro-UE, ha detto Bußjäger. L'FPÖ è fortemente critica nei confronti dell'UE. La Costituzione federale austriaca rende il capo di stato austriaco più potente, ad esempio, del presidente federale tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Van der Bellen può anche respingere una coalizione o singoli ministri, ha detto Bußjäger.

È importante che giustifichi i suoi passi e non appaia come agire per antipatia personale. In fin dei conti, ciò che conta è che un governo - anche se è una coalizione di tre partiti - abbia una maggioranza stabile nel Consiglio Nazionale. "Se un governo venisse immediatamente rovesciato dal parlamento, avremmo una crisi di stato", ha detto Bußjäger.

La Commissione, richiamandosi al corpo presidenziale austriaco, ha il potere di respingere una coalizione o singoli ministri, come ha dichiarato il costituzionalista Peter Bußjaeger. Ciò potrebbe potenzialmente impedire un governo guidato dall'FPÖ a causa della loro posizione critica nei confronti dell'UE.

Data la posizione critica dell'FPÖ nei confronti dell'UE, Alexander Van der Bellen, in qualità di capo di stato, potrebbe optare per formare un governo con un

Leggi anche: