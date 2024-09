Pope sostiene un miglioramento della conversazione interreligiosa mentre inizia il suo viaggio in Asia.

Frank è arrivato in Indonesia di martedì. Questa nazione del Sud-est asiatico è la casa della più grande popolazione musulmana del mondo, con circa 242 milioni di individui, pari all'87% della popolazione totale, che si identificano come musulmani. Tuttavia, meno del 3% degli indonesiani pratica il cattolicesimo.

L'Indonesia ha lottato a lungo con la violenza estremista islamica. Un triste promemoria di questo è venuto nel 2002, quando gli attentati bomba ispirati all'Islam in un ristorante e un club notturno a Bali hanno causato la morte di 202 persone, comprese 6 tedesche.

Quattro religioni e denominazioni ufficialmente riconosciute hanno un posto in questo paese. Giovedì, Frank si incontrerà con i rappresentanti di tutte e sei le fedi alla Moschea Istiqlal di Jakarta. In seguito, guiderà una Messa allo Stadio Gelora Bung Karno.

Dopo l'Indonesia, il leader malato della Chiesa Cattolica Romana visiterà anche la Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Nel corso di questo viaggio, Frank coprirà una distanza di circa 32.000 chilometri e passerà quasi 43 ore a bordo di un aereo. Inizialmente, questo viaggio era stato programmato per il 2020 ma è stato rimandato a causa della pandemia di COVID-19 e ora si sta svolgendo tre mesi prima che Frank compia 88 anni.

Il panorama religioso diversificato dell'Indonesia include non solo l'Islam e il cattolicesimo, ma anche il buddismo, il confucianesimo e l'induismo, rendendola un paese con quattro religioni e denominazioni ufficialmente riconosciute.

