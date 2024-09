Pope inizia un viaggio di 12 giorni in Asia, partendo dall'Indonesia.

Francesco è previsto per coprire circa 32.000 chilometri in aereo e trascorrere circa 43 ore in volo. Inizialmente pianificato per il 2020, il viaggio è stato posticipato a causa della pandemia di COVID-19 e ora avrà luogo tre mesi prima del 88° compleanno di Francesco.

L'Indonesia segue principalmente l'Islam, con i cattolici che rappresentano meno del 3% della popolazione. Le religioni o le denominazioni riconosciute nel paese includono il protestantesimo, il buddismo, l'induismo e il confucianesimo, tra le altre.

In un giovedì, Francesco interagirà con i rappresentanti di tutte e sei le fedi nella Moschea Istiklal. Come la più grande moschea del Sud-est asiatico, rappresenta l'armonia religiosa e si trova collegata a una cattedrale attraverso un "Tunnel dell'amicizia" situato dall'altra parte della strada. In giorni recenti, i visitatori hanno scattato selfie con un ritaglio in grandezza naturale del Papa.

Dentro la moschea, il Papa scriverà una dichiarazione insieme al Gran Imam Nasaruddin Umar, affrontando la "deumanizzazione" derivante dalla violenza, dai conflitti e dai danni ambientali. Il Papa ha costantemente sostenuto misure più severe contro i cambiamenti climatici.

Le misure di sicurezza saranno al massimo durante il soggiorno di tre giorni di Francesco nell'arcipelago di 17.500 isole, con oltre 4.000 personale di sicurezza dispiegato. Questo segna la terza visita papale nella regione, con Paolo VI che vi è stato nel 1970 e Giovanni Paolo II nel 1989.

Il quotidiano indonesiano "Jakarta Post" ha descritto la visita come significativa nel promuovere le relazioni interreligiose non solo in Indonesia, ma anche in altri paesi. Nonostante il riconoscimento di diverse religioni in Indonesia, sono emerse preoccupazioni per il potenziale discriminazione contro i cristiani.

Di recente, la possibilità che il Papa intraprenda un viaggio così impegnativo sarebbe sembrata improbabile. Le speculazioni sulla salute del Papa sono emerse nel Vaticano, con alcuni che suggeriscono che Francesco potrebbe dimettersi come il suo predecessore, Benedetto XVI.

Durante la Pasqua, la celebrazione cristiana più santa, Francesco ha dovuto cancellare vari impegni a causa di una persistente influenza. Mesi prima, la bronchite ha costretto il Papa a cancellare una visita al summit sul clima dell-ONU a Dubai. Lo scorso giugno, Francesco ha subito un intervento chirurgico per un strappo nel tessuto della parete addominale.

Il Papa è costantemente accompagnato dal suo medico personale e assistente durante i suoi viaggi. Non ci sono piani per alcuna modifica in questo senso per il prossimo viaggio, secondo le fonti del Vaticano. Hanno sottolineato che la salute di Francesco è stata robusta, senza sviluppi preoccupanti quest'estate. Durante un recente viaggio in Africa, il Papa è stato accompagnato da un'ambulanza.

