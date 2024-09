Pope etichetta Trump e Harris come candidati che sono antagonisti verso la vita.

Il venerdì, il Papa Francesco conclude il suo viaggio all'estero più lungo finora. Durante una sessione di domande e risposte, si è rifiutato di appoggiare alcun candidato nelle prossime elezioni USA, sostenendo che considera sia Kamala Harris che Donald Trump come figure problematiche.

Per il Papa, sia Harris che Trump hanno posizioni che vanno contro la sacralità della vita. Ha consigliato agli elettori di scegliere l'opzione meno dannosa. Durante il suo viaggio, Francesco ha espresso queste opinioni. Tuttavia, ha incoraggiato i cittadini americani a esercitare il loro diritto di voto.

Harris sostiene il diritto all'aborto, mentre Trump ha una posizione dura sull'immigrazione, etichettando i migranti come indesiderati. In risposta a una domanda sugli appoggi, il Papa ha detto: "Entrambi sono contro la vita. Uno che espelle gli immigrati e uno che promuove l'aborto", durante il suo volo di ritorno a casa.

Trump ha menzionato che, se vince la presidenza again, intende deportare gli immigrati in grandi numeri. Harris promuove il diritto all'aborto, che Francesco definisce "omicidio". Il processo elettorale degli Stati Uniti si svolgerà il 5 novembre.

Viaggi futuri

Durante un periodo di dodici giorni, il Papa Francesco ha visitato Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore nella regione Asia-Pacifico. Nonostante la sua età (87) e i problemi di salute, il viaggio sembra non aver avuto effetti negativi su di lui. Ha in programma un altro viaggio alla fine del mese, a Lussemburgo e Belgio.

Il Papa ha lasciato la sessione di domande e risposte indeciso sulla sua potenziale visita in Argentina. Dal momento che è diventato Papa nel 2013, non è mai tornato nella sua terra natale. Tuttavia, ha smentito le voci sulla sua partecipazione alla cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi a dicembre. Francesco ha subito un intervento chirurgico all'addome lo scorso anno e ha lottato contro la bronchite per un lungo periodo, secondo i resoconti. Le sue apparizioni pubbliche ora spesso coinvolgono l'uso di una sedia a rotelle.

In risposta a una domanda sugli appoggi, il Papa ha criticato sia Harris che Trump, definendo le loro posizioni problematiche. Nonostante questo, Donald Trump ha dichiarato che intende deportare gli immigrati in grandi numeri se vince la presidenza again.

Durante la sessione di domande e risposte, il Papa ha espresso le sue opinioni su entrambi i candidati, definendo il sostegno di Harris all'aborto "omicidio" e vedendo la posizione dura di Trump sull'immigrazione come dannosa.

Leggi anche: