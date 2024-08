- Ponte Hunte danneggiato: utilizzo con successo del ponte secondario

Il ripristino del ponte ferroviario sul fiume Hunte a Elsfleth nel distretto di Wesermarsch sta procedendo. Una gru galleggiante ha installato la nuova sezione del ponte. L'installazione della sezione del ponte di circa 58 tonnellate e 24 metri di lunghezza ha richiesto poco più di un'ora. "Finora tutto sta procedendo secondo i piani", ha dichiarato una portavoce delle ferrovie. Il Hunte è stato chiuso alla navigazione interna durante l'installazione.

Il 23 luglio, una nave da diporto è entrata in collisione con il ponte ferroviario. La casa del ponte della nave cisterna è stata quasi completamente distrutta. Il ponte ferroviario e la linea aerea sono stati danneggiati. Le indagini preliminari suggeriscono che il capitano della nave ha sottovalutato l'altezza di passaggio, e sta siendo indagato per aver messo a rischio il traffico ferroviario e navale.

Il traffico ferroviario sul ponte è stato sospeso da allora. La chiusura colpisce i passeggeri e i porti sulla riva sinistra del Weser a Brake, Nordenham e Oldenburg, che dipendono da questa connessione. La struttura danneggiata è un ponte provvisorio, poiché una nave da diporto aveva già urtato il ponte ferroviario regolare a febbraio. Secondo il Ministero dell'Economia della Bassa Sassonia, un gruppo di lavoro ha concordato di redigere un catalogo di misure per migliorare la sicurezza sul ponte Hunte per prevenire ulteriori incidenti.

La chiusura ha conseguenze economiche significative per la regione. Le merci non possono più essere trasportate via treno e i passeggeri ferroviari devono passare a mezzi di trasporto alternativi.

"L'installazione del ponte è un traguardo verso il ripristino del traffico", ha dichiarato la portavoce. Tuttavia, ci vorranno ancora diversi giorni prima che i primi treni possano circolare nuovamente sul ponte. Prima, i binari, le linee aeree e l'equipaggiamento di segnalazione e sicurezza devono essere installati e collegati. Si prevede che i lavori saranno completati entro il 24 agosto.

Il tempo il 23 marzo, quando è stata installata la nuova sezione del ponte, era sorprendentemente tranquillo e sereno, facilitando le operazioni della gru galleggiante. Purtroppo, una situazione simile a febbraio ha portato a un'altra collisione con una nave da diporto, causando danni al ponte ferroviario regolare.

