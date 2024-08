Poltergeist Hrubesch non vuole sentire dell'addio.

Arriva come manager della crisi dopo il disastro del Mondiale e fa sognare le calciatrici tedesche di un medaglia olimpica. La squadra femminile della DFB non può più dorare la partenza di Horst Hrubesch, ma sta giocando per il bronzo. Ciò che è importante per le giocatrici, il loro allenatore non vuole approfondire troppo.

Nessun clamore per la sua partenza - e un'entrata nei libri di storia della DFB è l'ultima cosa di cui ha bisogno Horst Hrubesch dopo la sua ultima partita come allenatore nazionale. "Storico, cosa c'è di storico in tutto questo?", ha sbottato il 73enne quando gli è stato chiesto. "Ci sono anche persone che vanno al lavoro il loro ultimo giorno e poi vanno in pensione. Non è diverso." Hrubesch, ovviamente, spera in una medaglia nella partita per il bronzo contro le campionesse del mondo spagnole alle Olimpiadi: "Sarebbe importante per me se le ragazze la ottenessero. Sarà abbastanza difficile."

E per sé? "Ne ho già una", ha detto Hrubesch prima della partita di venerdì (ore 15/ZDF, Eurosport e nel live ticker di ntv.de) a Lione. Nel 2016 a Rio, ha vinto l'argento con gli uomini tedeschi - dopo aver perso la finale ai rigori contro il Brasile. "Giocaremos per lui. Vogliamo una medaglia", ha detto l'attaccante Klara Bühl.

Popp e Schüller dentro - nuovo forfait

Hrubesch può rimettere in campo la capitano Alexandra Popp (infezione) e la centravanti Lea Schüller (influenza al tendine del ginocchio) contro la Spagna. Entrambe hanno saltato la sconfitta per 0-1 ai tempi supplementari nella semifinale contro gli Stati Uniti. "Alex è in forma. Allenarsi subito, nessun problema lì", ha detto l'allenatore capo prima dell'ultima sessione di allenamento. "Con Lea, abbiamo visto che qualche giorno di riposo e recupero è sufficiente." Anche la difensore Marina Hegering dice di essere pronta a giocare. Manca solo la centrocampista Sydney Lohmann a causa di un'infezione.

In realtà, Hrubesch non si ritirerà dopo la partita per il bronzo: il suo contratto come coordinatore giovanile dell'Hamburger SV dura ancora un anno. "Era stato concordato fin dall'inizio che l'avrei fatto fino alle Olimpiadi. Il successore è già lì, tutto è stato risolto. In realtà è una transizione fluida", ha spiegato l'ex mostro del colpo di testa.

Christian Wück, che ha guidato la squadra maschile Under 17 al titolo mondiale lo scorso anno, farà il suo debutto come allenatore della squadra femminile il 25 ottobre allo stadio di Wembley di Londra contro l'Inghilterra, campione d'Europa. In Francia, ha osservato i Giochi olimpici della squadra di Hrubesch ma ha mantenuto le distanze dalla squadra intorno a Popp.

Ci sarà ancora una conversazione con il 51enne, il suo successore e l'ufficiale della DFB. Hrubesch può andarsene con la consapevolezza di aver rimesso la squadra femminile sulla giusta strada dopo il fallimento al Mondiale in Australia.

Successo nella gestione della crisi?

Il mandato di Hrubesch dopo l'ammalata allenatrice nazionale Martina Voss-Tecklenburg è stato inizialmente una gestione della crisi, poi una corsa attraverso la Nations League con il biglietto olimpico all'ultimo spingere e il round di qualificazione per l'UEM 2025 in Svizzera. Si è lamentato, "Non ho mai potuto provare nulla."

Hrubesch ha riportato mentalità e resilienza nella nazionale con la sua miscela di natura paterna, esperienza, tranquillità e linee guida chiare. "Abbiamo giocato un torneo really good finora, un successo", ha detto la responsabile dello sport della DFB Nia Künzer dopo la sconfitta ai tempi supplementari contro gli Stati Uniti nella semifinale.

Il bronzo sarebbe ora qualcosa da mostrare, per avanzare ulteriormente la selezione e lo sport. "Abbiamo già una situazione abbastanza buona nel calcio femminile in termini di visibilità. Ma una medaglia certo darebbe una spinta", ha detto l'ex campionessa del mondo Künzer. La concorrenza è diventata più forte, "Spero solo che possiamo riconquistare il nostro posto tra le nazioni di vertice."

Hrubesch vuole essere un tifoso all'UEM 2025

Quindi, la conclusione è che Wiegmann deve rapidamente assicurarsi ulteriori sviluppi - non solo a livello di gioco. La debolezza finale è cronica, l'atletismo può essere migliorato, e mancano anche alternative personali, soprattutto se i veterani come Popp o Marina Hegering si ritirassero.**

Hrubesch osserverà tutto questo da lontano in futuro. "Le ragazze meritano di giocare negli stadi pieni. Si vendono bene in un modo, vivono in un altro modo. Quello sempre mi affascin

Nonostante il suo contratto come coordinatore giovanile allo Hamburger SV scada solo tra un anno, Horst Hrubesch ha fatto sapere che guarderà gli Europei del 2025 da tifoso, lodando la capacità della squadra di vendersi sia in campo che fuori.

Leggi anche: